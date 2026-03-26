2026. március 26. csütörtök, Emánuel
10°C Budapest
Hidvégi: Egyre több kém bukik le a Tisza körül, akik ukrán érdekekért dolgoznak

A politikus szerint külföldi érdekek próbálnak beavatkozni a magyar közéletbe.
2026. március 26., csütörtök 16:09
Vágólapra másolva!

Komoly állításokat fogalmazott meg csütörtökön a Facebook-oldalán Hidvéghi Balázs, aki szerint egyre több, külföldi érdekeket szolgáló személy bukik le Magyarországon.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára bejegyzésében arról beszélt, hogy szervezett befolyásolási kísérletek zajlanak az ország ellen, és ezek mögött ukrán érdekek állhatnak.

Egészen döbbenetes, ami ma Magyarország ellen zajlik azért, hogy egy ukránbarát kormányt juttassanak hatalomra!

-    kezdte a videóban.


A bejegyzés szerint több, a Tisza körül tevékenykedő személyről is azt állítják, hogy külföldi kapcsolatokkal rendelkeznek, és nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek.

Van itt minden a magyarok ellen: ukrán olajblokád, a gázvezetékünk megtámadása, nyílt zsarolások, életveszélyes fenyegetések, és külföldi titkosszolgálati beavatkozások. Minden napra jut egy kémbotrány

-    hangsúlyozta a politikus.

Lebukott Panyi Szabolcs, a magát újságírónak álcázó kém. Lebukott két másik a Tiszában informatikusként dolgozó kém, akik „csodák csodájára” bejáratosak az ukrán nagykövetségre

-    emelte ki.

Hidvéghi Balázs szerint ezek az események egy nagyobb folyamat részei, amelynek célja politikai befolyásszerzés Magyarországon. Úgy véli, a helyzet komoly következményekkel járhat, ezért a választások tétjét is kiemelte.

Ukrajna, Brüsszel és a Tisza azon dolgozik, hogy itt egy ukránbarát kormány alakuljon, amely támogatja a háborút és kész a magyarok pénzét odaadni az ukránoknak. Óriási a választás tétje. Kérem, ne hagyjuk, hogy végül Zelenszkij alakítson kormányt Magyarországon! Mert az minden magyar ember pénzébe kerülne és veszélyeztetné az ország békéjét!

-    zárta Hidvéghi Balázs.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra