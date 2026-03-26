2026. március 26. csütörtök, Emánuel
13°C Budapest
magyar péter
szabó bence
tisza

Szabó Bence megjelenése a gondosan felépített tiszás kampány része, amit Magyar Péter már tavaly belengetett

Nincs új a nap alatt, minden előre el volt tervezve: Szabó Bence egy gondosan felépített kampányelem, akinek most az a feladata, hogy elterelje a figyelmet a Tisza dagadó ügynökbotrányáról.
2026. március 26., csütörtök 14:11
Vágólapra másolva!

Nem véletlenül jelent meg a külföldi NGO-kkal és titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló Direkt36 interjújában Szabó Bence pont a választások előtt utolsó pár hétben. Magyar Péter egyik csütörtöki posztjában „a magyar Cattani felügyelőnek” nevezi a rendőrt, amivel magát buktatta le. December végén ugyanis már belengette, hogy hamarosan visszatér „Cattani felügyelő” (a Polip című olasz krimisorozat felügyelője – szerk.), aki majd a Tisza vagyonelkobzási hivataláért fog felelni - írja a Mandiner.

Szabó Bence egy gondosan felépített kampányelem, akinek most az a feladata, hogy elterelje a figyelmet a Tisza dagadó ügynökbotrányáról.

Mint ismert, a nemzetbiztonsági jelentésből kiderült, hogy a Tisza Párt informatikusai illegális lehallgató készülékek birtokában voltak, így kerültek a magyar hatóságok radarjára. De arra is fény derült, hogy 

ezeket az informatikusokat ukránok képeztek ki és az ukrán nagykövetségen keresztül tartották velük a kapcsolatot.

Természetes, hogy a kémelhárítási feladatokat ellátó magyar szolgálatok felléptek ezek ellen a személyek ellen, különös tekintettel arra, hogy külföldi titkosszolgálatok együttműködésével, a Tisza Párthoz köthető akció keretében, hallgatták le a magyar külügyminisztert.

Teljesen tönkretettek egy kémelhárító műveletet

Mint arról korábban beszámoltunk, a Direkt36 állítólagos oknyomozása mindvégig olyan rendőrök spekulációit tárta az olvasók elé, akiknek helyzetükből adódóan fogalmuk sem lehetett arról, hogy a titkosszolgálatok vajon ténylegesen milyen kémelhárító tevékenységet végeznek. Bár az eddig a nyilvánosságban megjelentek alapján egyértelmű, hogy valójában se a Direkt36 csapata, sem pedig Szabó Bence nyomozó nem is voltak kíváncsiak semmilyen olyan információra, ami nem az ő – politikailag motivált – elméletüket volt hivatott igazolni.


Mindeközben pedig feltehetően teljesen tönkretettek egy olyan elhárítási műveletet, aminek valódi okáról és menetéről fogalmuk sem volt.


Nyitókép: MTI

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra