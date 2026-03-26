Nincs kétség, Magyar Péter ismeri azt a férfit, akinél a drogos buli volt
Szabó Bence megjelenése a gondosan felépített tiszás kampány része, amit Magyar Péter már tavaly belengetett
Nem véletlenül jelent meg a külföldi NGO-kkal és titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló Direkt36 interjújában Szabó Bence pont a választások előtt utolsó pár hétben. Magyar Péter egyik csütörtöki posztjában „a magyar Cattani felügyelőnek” nevezi a rendőrt, amivel magát buktatta le. December végén ugyanis már belengette, hogy hamarosan visszatér „Cattani felügyelő” (a Polip című olasz krimisorozat felügyelője – szerk.), aki majd a Tisza vagyonelkobzási hivataláért fog felelni - írja a Mandiner.
Nincs új a nap alatt, minden előre el volt tervezve:
Szabó Bence egy gondosan felépített kampányelem, akinek most az a feladata, hogy elterelje a figyelmet a Tisza dagadó ügynökbotrányáról.
Mint ismert, a nemzetbiztonsági jelentésből kiderült, hogy a Tisza Párt informatikusai illegális lehallgató készülékek birtokában voltak, így kerültek a magyar hatóságok radarjára. De arra is fény derült, hogy
ezeket az informatikusokat ukránok képeztek ki és az ukrán nagykövetségen keresztül tartották velük a kapcsolatot.
Természetes, hogy a kémelhárítási feladatokat ellátó magyar szolgálatok felléptek ezek ellen a személyek ellen, különös tekintettel arra, hogy külföldi titkosszolgálatok együttműködésével, a Tisza Párthoz köthető akció keretében, hallgatták le a magyar külügyminisztert.
Teljesen tönkretettek egy kémelhárító műveletet
Mint arról korábban beszámoltunk, a Direkt36 állítólagos oknyomozása mindvégig olyan rendőrök spekulációit tárta az olvasók elé, akiknek helyzetükből adódóan fogalmuk sem lehetett arról, hogy a titkosszolgálatok vajon ténylegesen milyen kémelhárító tevékenységet végeznek. Bár az eddig a nyilvánosságban megjelentek alapján egyértelmű, hogy valójában se a Direkt36 csapata, sem pedig Szabó Bence nyomozó nem is voltak kíváncsiak semmilyen olyan információra, ami nem az ő – politikailag motivált – elméletüket volt hivatott igazolni.
Mindeközben pedig feltehetően teljesen tönkretettek egy olyan elhárítási műveletet, aminek valódi okáról és menetéről fogalmuk sem volt.
Nyitókép: MTI
+Ez is érdekelheti
Orbán Balázs: Zelenszkij ukrán titkosszolgálati műveleti területté változtatta Magyarországot
Ukrán mintára akarják akár halálos zavargások árán megbuktatni a magyar kormányt
Orbán Viktor: a magyar jövő a fiatalok és az idősek közös ügye
Rétvári Bence: a Tisza Pártban az a veszélyes, hogy behúz egy idegen, egy ukrán érdeket
Kocsis Máté: hamis a fiatal tiszás rendőr sztorija az ukrán kémbotrányban
Orbán Viktor: Zelenszkij azonnal parancsolja haza az ügynökeit!
Bizonyítékok nélkül vádaskodva tett tönkre egy kémelhárító műveletet a Direkt36
„Szívtak, az biztos!” − megszólalt Magyar Péter drogos bulijának koronatanúja
Menczer: Magyar Péter kuruzslóval csináltat magáról drogtesztet
Lebukás: beazonosították a kémbotrányba keveredett tiszás informatikust – előkerült egy fotó is
Orbán Viktor egyetlen mondattal söpörte le António Costa érveit