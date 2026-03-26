Még tiszások is börtönbe küldenék a drogbotrányba keveredett Radnai Márkot – Videó

Sokatmondó, hogy még a Tisza Párt táborában is élesen bírálják Radnait, Magyar Péter pedig továbbra sem állt ki mellette.
2026. március 26., csütörtök 16:09
Radnai Márk drogbotránya megosztotta még a Tisza Párt szimpatizánsait is. A Hír TV Magyar Péterék monori és jászberényi kampányrendezvényén járt szerdán, és megszólaltatott néhány kilátogatót, hogy mit szólnak a párt alelnökének szavaihoz.

A kiszivárgott hangfelvételeken Radnai kokainról és LSD-ről beszélt, és a jelek szerint kapcsolatba kerülhetett a tudatmódosító szerekkel.


A nyilatkozók közül néhányan csak lejáratásnak tartják a kialakult botrányt, és mentegették Radnai Márkot, míg többen éles szavakkal bírálták, és kijelentették, hogy egy ilyen ember nem való a közösségükbe.

Aki drogot fogyaszt, annak irány a börtön

– szögezte le az egyik szimpatizáns, aki nem válogatta meg a szavait a Tisza alelnökével és képviselőjelöltjével kapcsolatban. 

Magyar Péter nem válaszolt a Hír TV kérdéseire, és továbbra sem állt ki párttársa és bizalmasa mellett.

 

