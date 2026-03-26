Hidvégi: Egyre több kém bukik le a Tisza körül, akik ukrán érdekekért dolgoznak
Még tiszások is börtönbe küldenék a drogbotrányba keveredett Radnai Márkot – Videó
Radnai Márk drogbotránya megosztotta még a Tisza Párt szimpatizánsait is. A Hír TV Magyar Péterék monori és jászberényi kampányrendezvényén járt szerdán, és megszólaltatott néhány kilátogatót, hogy mit szólnak a párt alelnökének szavaihoz.
A kiszivárgott hangfelvételeken Radnai kokainról és LSD-ről beszélt, és a jelek szerint kapcsolatba kerülhetett a tudatmódosító szerekkel.
A nyilatkozók közül néhányan csak lejáratásnak tartják a kialakult botrányt, és mentegették Radnai Márkot, míg többen éles szavakkal bírálták, és kijelentették, hogy egy ilyen ember nem való a közösségükbe.
Aki drogot fogyaszt, annak irány a börtön
– szögezte le az egyik szimpatizáns, aki nem válogatta meg a szavait a Tisza alelnökével és képviselőjelöltjével kapcsolatban.
Magyar Péter nem válaszolt a Hír TV kérdéseire, és továbbra sem állt ki párttársa és bizalmasa mellett.
