Még tiszások is börtönbe küldenék a drogbotrányba keveredett Radnai Márkot – Videó

Radnai Márk drogbotránya megosztotta még a Tisza Párt szimpatizánsait is. A Hír TV Magyar Péterék monori és jászberényi kampányrendezvényén járt szerdán, és megszólaltatott néhány kilátogatót, hogy mit szólnak a párt alelnökének szavaihoz.

A kiszivárgott hangfelvételeken Radnai kokainról és LSD-ről beszélt, és a jelek szerint kapcsolatba kerülhetett a tudatmódosító szerekkel.



A nyilatkozók közül néhányan csak lejáratásnak tartják a kialakult botrányt, és mentegették Radnai Márkot, míg többen éles szavakkal bírálták, és kijelentették, hogy egy ilyen ember nem való a közösségükbe.