Újabb holttestet találtak Pécsen, rejtély övezi az esetet

Csütörtökön nem sokkal 12 óra előtt rendőrök, bűnügyi helyszínelők lepték el Pécsen a Damjanich utcát. A BAMA információi szerint egy családi ház udvarában dolgoztak a hatóságok – annál az épületnél, ahol Csorba Győző, neves pécsi költő is élt: emléktáblája továbbra is ott díszeleg a telek kerítésén.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya arról tájékoztatta a lapot, hogy a rendőrök egy haláleset miatt intézkedtek, amelynek körülményeit a Pécsi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja. Részleteiről jogszabály engedélyének hiányában további tájékoztatást nem áll módjukban adni.



Nem az első drámai eset a napokban a városban. Ahogy arról beszámoltunk, hétfőn délelőtt egy másfél éves gyerek okozott izzasztó perceket, amikor becsukta a biztonsági ajtót, ezzel kizárta édesanyját a lépcsőházba egy Aranycsapat utcai épületben. A helyi tűzoltók az erkélyen keresztül, az ablakot betörve jutottak be a lakásba, és elhárították a vészhelyzetet. A kicsinek szerencsére semmi baja nem esett.

Szerdán pedig egy Nagy Imre úti társasház harmadik (helyiek szerint negyedik) emeleti lakásából kiesett egy férfi, míg március 8-án fiatal, 14 éves lány vetette magát a mélybe egy szintén pécsi panel 7. emeletéről.



