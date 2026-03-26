Orbán Viktor: nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációkkal akarják befolyásolni a magyar választás eredményét

Orbán Viktor rámutatott: a választás tétje, hogy ukránbarát vagy nemzeti kormány alakul-e Magyarországon.

Az ukránok nem viccelnek, titkosszolgálati műveleti terepet csináltak Magyarországból, az ukrán kémek ki-be járkálnak, beszervezték magukat a magyar politikai életbe, az újságírók közé, a politikai pártok közül leginkább a Tiszához és titkosszolgálati akciókat hajtanak végre - tette hozzá.

Ezért felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy ezt azonnal hagyja abba és a "vérebeit" hívja haza Ukrajnába.

A kormányfő hangsúlyozta: több tiszteletet Magyarországnak, majd mi eldöntjük milyen kormányt akarunk.