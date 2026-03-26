Orbán Viktor: nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációkkal akarják befolyásolni a magyar választás eredményét

Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációkkal akarják befolyásolni a magyar választás eredményét - mondta a miniszterelnök, a Fidesz elnöke csütörtökön Törökszentmiklóson, a kormánypártok választási nagygyűlésén.
2026. március 26., csütörtök 21:25
Orbán Viktor rámutatott: a választás tétje, hogy ukránbarát vagy nemzeti kormány alakul-e Magyarországon.

Az ukránok nem viccelnek, titkosszolgálati műveleti terepet csináltak Magyarországból, az ukrán kémek ki-be járkálnak, beszervezték magukat a magyar politikai életbe, az újságírók közé, a politikai pártok közül leginkább a Tiszához és titkosszolgálati akciókat hajtanak végre - tette hozzá.

Ezért felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy ezt azonnal hagyja abba és a "vérebeit" hívja haza Ukrajnába.

A kormányfő hangsúlyozta: több tiszteletet Magyarországnak, majd mi eldöntjük milyen kormányt akarunk.

A miniszterelnök azt mondta, a választás tétje, lesz-e nemzeti kormányunk, amely nemet mond a háborúra és megvédi a magyarok pénzét.

A kérdés, nem az, ki akar és ki nem, hanem az, hogy ki tud nemet mondani - rögzítette, hozzátéve: ő tud nemet mondani, nem azért, mert bátrabb vagy okosabb, mint mások, hanem azért, mert már van benne gyakorlata.

"Igazságtalan, hogy a magyarok szenvedik el a háború következményeit"

Igazságtalan, hogy a magyarok szenvedik el egy olyan háború következményeit, amihez nincs semmi közünk - jelentette ki a miniszterelnök.

Beszédében a kormányfő igazságtalannak nevezte az elmúlt négy évet, mondván, olyan válságokat kellett elhárítani, amiket nem mi idéztünk elő. Nem mi csináltuk a háborút, az mégis lefékezte a mi gazdaságunkat is - emelte ki.

Amikor 2022-ben a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt "az energia ára az égbe ment", Magyarország csak abban az egy évben elvesztett 10 milliárd eurót, mert a külföldről vásárolt energiáért 7 helyett 17 milliárd eurót fizetett az ország - hívta fel a figyelmet.

Saját teljesítményüket értékelve hangsúlyozta, hogy olyan kormányunk volt, ami a bajok elől nem szaladt el, nem ijedt meg, nem adta meg magát, hanem azt mondta, hogy a fontos dolgokat csak azért is meg fogják csinálni.

"Biztonságot csak a tapasztalt emberek tudnak adni"

Biztonságra van szükségünk, és biztonságot csak a tapasztalt emberek tudnak adni - hangsúlyozta Orbán Viktor.

Nem a kísérletezés idejét éljük: most nem kockáztatni kell, hanem biztosra kell menni - fogalmazott, hozzátéve, ma a Fidesz-KDNP a biztos választás. A miniszterelnök kiemelte: mivel történelmi kihívások előtt állunk, ezért történelmi győzelmet kell aratni.

A kétharmad is jól néz ki, de kicsivel talán több nem ártana - jelentette ki, hozzátéve, a cél hárommillió szavazat összegyűjtése, mert "ha van hárommillió ember együtt, akkor a pokol kapui sem vehetnek erőt Magyarországon".

