Gulyás Gergely: egyre több ukrán kém bukik le az országban

A kormányszóvivő tájékoztatása szerint a kínai Zoomlion építőipari nehézgépgyártó több mint 43 milliárd forintból építi fel első európai intelligens üzemét Tatabányán. A kormány a beruházást hétmilliárd forinttal támogatja. A létesítmény beszállítói láncának 70 százalékát a hazai piacról tervezi biztosítani a cég.

A lakóautókat gyártó német Knaus Tabbert Kft. 2,2 milliárd forint értékű kapacitásbővítést hajt végre. A beruházáshoz a kormányzat 216 millió forint támogatást nyújt, így segítve elő 50 munkahely létrehozását - mondta.

Vitályos Eszter arról is beszámolt, hogy a kukoricanemesítő és kukorica-vetőmagot forgalmazó Pannon Genetic Kft. kétmilliárd forintból épített új vetőmagüzemet Kiskunhalas-Füzespusztán.

Az egészségügyi beruházások közt említette, hogy a Dunakanyarban, Pomázon a Boldog Gellért Szakkórház 2 milliárd 475 millió forintos fejlesztési forráshoz jut. Az elnyert energiahatékonysági fejlesztési támogatás célja a biztonságos és fenntartható működés hosszú távú biztosítása.

Jelezte: felújították Baján a Szent Rókus Kórház egykori onkológiai részlegének épületét. A 170 millió forint összegű beruházás magában foglalja a teljes körű felújítást, új öltözők és vizesblokkok kialakítását, valamint akadálymentesítést.

Emellett Bánhorvátiban az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat épületeinek felújítását valósították meg 170 millió forintból.

Továbbá átadták a Ceglédi Termálfürdő új gyógyászati szárnyát. Az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően a beruházás csaknem 400 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósult meg.

Vitályos Eszter kiemelte, hogy a szentendreiek által régóta várt Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola fejlesztéséhez a kormány 500 millió forinttal járul hozzá.

Nádudvaron, a helyi református közösség számára 420 millió forint támogatás és 30 millió forint önerő felhasználásával 28 férőhelyes, kétcsoportszobás bölcsőde és saját konyha épült - tájékoztatott.

Közölte: Tabdiban 124 millió forint TOP Plusz támogatásból civilházat hoztak létre a helyi civil szervezeteknek.

Mórahalmon 1,4 milliárd forint értékben ökoturisztikai beruházást valósítottak meg. A projekt a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a mórahalmi önkormányzat konzorciumi együttműködésében valósult meg - ismertette.

Azt is elmondta: Sülysápon 300 millió forint uniós és hazai támogatásból megújult a Szent István tér, valamint 400 millió forint TOP Plusz forrásból megvalósult a szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat végző Dr. Gáspár István Humán Szolgáltató Központ fejlesztése.

Továbbá Hetesen 258 millió forint uniós és hazai támogatásból a közösségi, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet is magába foglaló faluház épületének külső-belső felújítása és új szolgáltatótér kialakítása valósult meg.

Felsőpetényben átadták a község két részét összekötő Gróf Almássy Imre hidat, amely a Magyar falu program egyedi támogatásának segítségével 194 millió forintból újult meg - tette hozzá.

Elmondta: két ütemben, összesen mintegy 800 millió forintból valósult meg Tarnaleleszen a csapadékvíz-elvezető rendszer átfogó fejlesztése.

Beszámolt arról is, hogy átadták az MVM Émász Áramhálózati Kft. legújabb alállomását Miskolcon a Bogáncs utcában. A 2,7 milliárd forintos beruházás jelentős mértékben növeli a térség villamosenergia-ellátásának üzembiztonságát.

Vitályos Eszter arról is beszélt, hogy megújult a kenézi vízgépműház. A mintegy 300 millió forintos beruházásnak köszönhetően korszerűbbé és biztonságosabbá vált az a rendszer, amely 38 település ivóvízellátásáért felel.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt mondta: a kémeknek mindig van fedőfoglalkozása, ez esetben informatikusok. Tudjuk, mert ők maguk is elismerik, hogy külföldön képezték ki őket, tudjuk, hogy bejárkáltak az ukrán nagykövetségre, hogy tiltott eszközökkel rendelkeztek és illegális kémszoftver beszerzésére is kísérletet tettek.

Reagálva Magyar Péter felvetésre, hogy a Legfőbb Ügyészségnek vizsgálnia kellene ezt az ügyet, valamint, hogy a Karmelita kolostorban is házkutatást kellene tartani, Gulyás Gergely közölte: ez egy kémelhárítási ügy, de természetesen a nyomozás felügyeletét az ügyészség látja el.

Gulyás Gergely azt is mondta, a Tisza Pártnak arra kellene választ adni, hogy miért dolgoznak náluk ukrán kémek, de ahelyett, hogy erre válaszolnának, összefüggéstelenül hazudoznak.

Arra, hogy milyen információkra alapozták a Panyi Szabolcs újságíró elleni feljelentést, a miniszter kijelentette: elegendők a nyilvánosság előtt ismert információk.

Az nem oknyomozó újságírás, ha egy idegen államnak tudatosan megadja valaki egy magyar miniszter telefonszámát, hogy le lehessen hallgatni, majd megkapja a lehallgatás hanganyagát. Ez kémkedés, a hazája ellen elkövetett bűncselekmény

- szögezte le a miniszter.

Arra az ügyre, miszerint Panyi Szabolcs bevallotta, hogy idegen állammal működik együtt, és egy idegen államnak adta át a külügyminiszter telefonszámát annak érdekében, hogy lehallgathassák, azt mondta, "ez tényállásszerű iskolapéldája a kémkedésnek és a hazaárulásnak".

Arra a felvetésre, hogy egyedi eset-e Panyi Szabolcs újságíró ügye, kiemelte: két kémbotrányról van szó, mindkettő a Tisza Párt kémbotránya.

Azt látni, hogy külföldi állammal saját bevallása szerint is kapcsolatban álló ügynök elmondja, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjével olyan viszonyban van, hogy megmondja, ki dolgozzon majd a minisztériumban, illetve onnan bármilyen információhoz hozzáférne - figyelmeztetett.

Az eset tükrében az, hogy Orbán Anita még részt vehet a magyar közéletben, olyan botrány, amely egészen elképesztő. Az ukrán kémtevékenység aktívan segíti a Tisza Pártot - tette hozzá.

A Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonbeszélgetéséről készült hangfelvételről elmondta: lehallgatás útján megszerzett, 2020-as, az orosz-ukrán háborút megelőző hangfelvételről van szó, semmi titok nincs benne. Két éve a külügyi tárca kiadott egy közleményt, ami világossá tette, hogy két külföldi állam közötti kapcsolattartásban való közreműködés nem ellentétes a magyar nemzeti érdekkel, s ezt úgy hívják, diplomácia.

A miniszter a kémelhárítási ügy további részleteinek feloldásáról elmondta: a nyilvánosság pártján áll az ügyben, a minősítést a szakszolgálatok tudják feloldani. A rendőrségnek ebben az ügyben az a feladata, hogy egy nyomozási tevékenységet elvégezzen

- tette hozzá.

Arról, hogy figyelmeztették-e a Tisza Pártot, azt mondta: annál nagyobb figyelmeztetés, segítség, minthogy az érintettek ellen eljárás indult és a tevékenységüket be kellett fejezniük, nem lehet. Amikor a hatóságoknak elég információjuk volt arról, hogy kémtevékenységet végeznek ezek az emberek, az eljárást megindították - közölte.

Megerősítette: az akció kezdete korábbi, mint a Tisza Párt létrejötte.

Kitért arra is, ezeket az embereket külföldön kiképezték a kémtevékenységre, nagykövetségekre - több alkalommal az ukrán nagykövetségre - jártak ki-be és élesített, lehallgatásra alkalmas eszközeik voltak és az volt a feladatuk, hogy kémként külföldi államok feladatát teljesítsék. Hozzátette: abban még folyik a nyomozás, hogy ez pontosan mi volt a Tisza Párt esetében, mit tudtak rögzíteni a jogellenes lehallgató készülékekkel, miért akartak illegális kémszoftvert beszerezni, mire akarták pontosan használni.

A szolgálatok úgy jártak el, ahogy egy kémelhárítási ügyben kell eljárni, ha információ szivárgott ki, az csak máshonnan történhetett - tette hozzá.

A Tisza Párt informatikusainak ügyére kitérve elmondta, folyamatban van a büntető eljárás, így itt a nyomozó hatóságoknak, majd a bíróságoknak van feladata.

Orbán Viktor miniszterelnök kijelentését, miszerint "azonnal parancsolja haza az ügynökeit Zelenszkij", Gulyás Gergely úgy kommentálta: a hatóságoknak a jogszabályok szerint kell eljárniuk, és a kormány erre is kéri a hatóságokat. Ha egy másik állam polgára végez kémtevékenységet Magyarországon, akkor van lehetőség a kiutasításra, de ha magyar állampolgárról van szó, nincs hova kiutasítani - tette hozzá.

Gulyás Gergely elmondta azt is, Tisza Párt politikusainak nyilvánosságra került hangfelvételei alapján azt lehet kijelenteni, hogy a Tisza Párt vezetősége drogos partikba jár és drogfogyasztó. Ez nyilvánvalóan a Radnai Márk által elmondottakból kiderül, és sajátos válasz arra a kérdésre, hogy Magyar Péter miért egy alvásszakértővel csináltatott drogtesztet - jegyezte meg.

Arra a felvetésre, hogy kellenek-e további biztonsági intézkedések a miniszterelnök országjárásán a tiszás ellentüntetők miatt, Gulyás Gergely elmondta, ilyen intézkedések elrendelése hatósági feladat, ezt a TEK fogalmazza meg.

Hozzátette, annak "az egyedülálló gyűlöletkommandónak", amely a Tisza Párt színeiben kialakult, a végterméke az, amit most látunk.

Magyarországon a választási kampány időszakában korlátlanul érvényesülhet a gyülekezési jog, senkitől nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy választási gyűléseken részt vegyen és meghallgassa a szónokot

- szögezte le.

Ha valaki elmegy egy ilyen gyűlésre, akkor elvárható, hogy ne akarja lehetetlenné tenni annak megtartását - hangsúlyozta, mindenkit arra kérve, hagyja, hogy minden párt megtarthassa gyűléseit.

A közelgő választást illetően kijelentette: a magyar választások professzionális lebonyolítását soha senki nem vonta kétségbe, a szavazatok összesítése valamennyi párt képviselője jelenlétében történik.

Arról, hogy a Medián 23 százalékos Tisza előnyt mért a biztos választók körében az áprilisi országgyűlési választásokon, Gulyás Gergely azt mondta: a Medián nem mér, hanem rajzol, és ez nem mérés, hanem politikai véleménynyilvánítás. Hozzátette: csodálkozik, hogy nem 100 százalékos Tisza támogatottságot mértek.

Egy esetleges Fidesz-Mi Hazánk koalícióról azt mondta, a Fidesz-KDNP határozott célkitűzése, hogy megszerzi a kormányalakításhoz szükséges 100 mandátumot, és önállóan alakítanak kormányt. Megjegyezte: ami a száz mandátum fölött lesz, az ajándék.

Ugyanakkor szívesen működnek együtt mindenkivel, aki a kormányzati céljaikkal egyetért - tette hozzá.

Gulyás Gergely az Ukrajnába irányuló gázszállítás leállításáról elmondta, a magyar kormány világos döntést hozott, meg is jelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat: Magyarország a kifutó szerződéseket teljesíti, de újakat nem fog kötni.

Hozzátette, ezen felül nincs szükség újabb eszközre, mert a jelenlegiek is elegendőek arra, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezetéket megnyissa.

Ennek csak az időpontja kérdéses - jegyezte meg, kiemelve: az ukránok bármikor elzárhatták volna a vezetéket a háború kezdete óta, azért most zárták el, mert a választási kampányban akarták segíteni a magyar ellenzéket.

Magyarországnak azonban megvannak a megfelelő eszközei: nem járulunk hozzá az Ukrajnának folyósítandó 90 milliárd eurós hitelhez, Ukrajna így legfeljebb a választásokat követő egy hétig tudja fenntartani ezt a helyzetet - jelentette ki.

Ha az ukrán beavatkozás a magyar választásokba eredménytelen lesz, április 13. után hirtelen meg fog javulni a Barátság kőolajvezeték

- jelezte.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy kaptak-e választ az ukrán elnöktől, a miniszter elmondta: Zelenszkij elnök bizonyos értelemben naponta válaszolgat. Különböző formái vannak az ukrán beavatkozásnak Magyarországon a Barátság kőolajvezeték elzárásától az ukrán kémtevékenységen át a nemzetközi sajtóban szép számmal megjelenő álhírekig - összegzett.

Elmondta azt is, hogy Magyarország semmilyen bevételkieséssel nem kalkulál az Ukrajnába irányuló gázszállítás leállítása miatt, mert jelenleg az energiaforrásokból inkább hiány van a világban.

A gázszállítások felfüggesztéséről közölte: hatályos szerződést Magyarország nem szeg meg, az mindig is gazdaságpolitikai döntés kérdése, hogy az energia területén ki, kivel, milyen szerződést köt. A számonkérést azért nem tartja méltányosnak, mert Ukrajna, amely üzleti partnerként szóba jöhet, elzárva tartja a Barátság kőolajvezetéket azért, hogy energiaválságot idézzen elő Magyarországon és Szlovákiában.

Arra a kérdésre, hogy az ukránok a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban hogyan kommunikálnak, azt mondta, az ukránok a sajtóban és Brüsszelben kommunikálnak, közvetlen kommunikáció nincs, mert "nincs értelme".

Magyarország tudja, hogy a vezeték képes a kőolajszállításra, ezért minden ezzel ellentétes ukrán állítás hazugság

- jelentette ki a miniszter.

A magyar vállalkozások nehézségeivel kapcsolatos felvetésre Gulyás Gergely azt mondta: nem volt kérdés, hogy a védett árat a mezőgazdasági gépekre, fuvarozókra, céges vállalkozókra is bevezetik, mert így késleltethető a világban megjelenő energiaár-robbanás hatásának begyűrűzése Magyarországra.

Jelezte: megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre üzemanyag, a készlet több mint 85 százaléka érintetlen, és a stratégiai kőolaj-tartalék háromnegyede is rendelkezésre áll.

Reményei szerint a kisebb kutak sincsenek veszélyben a védett ár miatt, hiszen egy kiskereskedelmi árrés így is van - jelezte.

A fix 3 százalékos hitel kiterjesztéséről a külföldön dolgozó fiatalokra azt mondta, az előterjesztés a következő hetekben döntésre kész lesz, de mivel a választásokig már csak három hét van hátra, a kormány a szándékát fejezheti ki, és ha újbóli felhatalmazást kap, akkor tud a jogszabály hatályba lépni.

A J. D. Vance amerikai alelnök magyarországi látogatásáról szóló híreket kommentálva Gulyás Gergely annyit közölt: bármilyen amerikai látogatás kapcsán az amerikaiak fognak kommunikálni.

Arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor kezdeményezhetné-e a Béketanács összehívását az iráni béke érdekében, a miniszter azt mondta, a kormány képes felmérni Magyarország erejét és világpolitikai nagyságrendjét, ezért nem gondolják, hogy e tekintetben mélyebben közre tudnak működni.

Donald Trump amerikai elnök iráni béketervét úgy kommentálta, Magyarország abban érdekelt, hogy mindenütt béke legyen, különösen azokban a régiókban, ahol a háború az energiaárak elszabadulásához vezet, ezért örülne annak, ha a háborúnak mielőbb vége lenne.

Arra a kérdésre, hogy Magyarország mit tenne, ha Donald Trump katonai jelenlétet kérne tőle Iránban, azt mondta, Magyarországnak nincs haditengerészete és nincs tengere, ezért a Hormuzi-szoros biztosításában nem tud közreműködni.

A miniszter elmondta, nem tud arról az állítólagos litván megkereséséről, amely már 2019-ben kérte Magyarország kizárását egy NATO-megbeszéléséről orosz szivárogtatás miatt. Ez nem is lett volna indokolt, mert Magyarország minden szövetségesi kötelezettségének eleget tesz a NATO-ban is - szögezte le.

Az óraátállítás eltörlésére vonatkozó érdeklődésre úgy reagált, boldog lenne, ha az ország száz legfontosabb problémájának egyike ez lenne, ugyanakkor megjegyezte, hogy ha eltörölnék az óraátállítást, akkor szerinte a nyári időszámítás jobb lenne.

Egy azzal kapcsolatos felvetésre, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) sztrájkot helyezett kilátásba, a miniszter azt mondta: a iskolákban az oktatást segítő személyzet fizetése valóban alacsony, és bár idén is emelték, tovább kell növelni. Meglátása szerint a PDSZ most meghirdetett egy olyan sztrájkot, amelyről ők is tudják, hogy jogellenes, mert nem telt el a szükséges 5 munkanap a bejelentéstől.

