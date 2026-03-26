Szijjártó Péter: ha nem lesz nemzeti szuverén kormányzás, minden elveszhet

A miniszter ezzel kapcsolatosan úgy fogalmazott, hogy "senki nem gondolja komolyan szerintem, hogy majd a Tisza Párt elnöke leül az amerikai elnökkel és megállapodik bármiről is".

Végezetül pedig kifejtette, hogy a választás vidéken fog eldőlni, a választást az nyeri meg, aki megnyeri a vidéki választókerületeket, ezért igen fontos, hogy minél több emberhez jusson el az az igazság, hogy "Magyarország akkor tud békében és biztonságban élni, akkor tud kimaradni a háborúból, akkor tudjuk itthon tartani a magyar emberek pénzét, hogyha a nemzeti szuverén kormányzást fenntartjuk".

"Ha nem lesz nemzeti szuverén kormányzás, minden elveszhet, s ezt nem akarhatjuk"

- figyelmeztetett az MTI által szemlézett közleményében.