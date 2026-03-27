Fogorvosi székben halt meg egy férfi Debrecenben, büntetőeljárás indult

Tragédiával végződött egy fogászati beavatkozás Debrecenben: egy középkorú családapa nem ébredt fel az altatásból egy magánrendelőben elvégzett kezelés után – számolt be pénteken a Blikk.

A férfi 2022 májusában kereste fel a rendelőt, mivel – saját bevallása szerint – kifejezetten félt a fogászati beavatkozásoktól, ezért ragaszkodott az altatáshoz. Korábban már volt hasonló kezelése, így abban bízott, hogy ezúttal is minden rendben zajlik majd.

A beavatkozás a szokásos módon indult, a családtagok pedig abban a hitben hagyták el a helyszínt, hogy hamarosan túl lesznek az egészen. Nem sokkal később azonban egy furcsa telefonhívás mindent megváltoztatott.

A férfi felesége a rendelőhöz sietett, ahol már mentők és nyomozók fogadták. Rövidesen közölték vele a lesújtó hírt: férje életét vesztette.