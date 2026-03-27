Fogorvosi székben halt meg egy férfi Debrecenben, büntetőeljárás indult

Nem ébredt fel az altatásból a családapa. Vallomást tett az özvegy csütörtökön.
2026. március 27., péntek 11:38
Tragédiával végződött egy fogászati beavatkozás Debrecenben: egy középkorú családapa nem ébredt fel az altatásból egy magánrendelőben elvégzett kezelés után – számolt be pénteken a Blikk.

A férfi 2022 májusában kereste fel a rendelőt, mivel – saját bevallása szerint – kifejezetten félt a fogászati beavatkozásoktól, ezért ragaszkodott az altatáshoz. Korábban már volt hasonló kezelése, így abban bízott, hogy ezúttal is minden rendben zajlik majd.

A beavatkozás a szokásos módon indult, a családtagok pedig abban a hitben hagyták el a helyszínt, hogy hamarosan túl lesznek az egészen. Nem sokkal később azonban egy furcsa telefonhívás mindent megváltoztatott.

A férfi felesége a rendelőhöz sietett, ahol már mentők és nyomozók fogadták. Rövidesen közölték vele a lesújtó hírt: férje életét vesztette.

Az eset után azonnal vizsgálat indult, amely jelenleg is folyamatban van. Az altatóorvost foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetéssel vádolják.

A történetet tovább súlyosbítja, hogy a család állítása szerint sem az orvos, sem a klinika nem fejezte ki együttérzését a történtek után. Az özvegy számára nemcsak a veszteség feldolgozása jelent nehézséget, hanem a történtek körülményeinek tisztázatlansága is.

Később az is kiderült, hogy a férfinak egy korábbi altatás során már voltak problémái: az ébredést követően rossz állapotba került. Ennek ellenére a félelmei miatt ismét ezt a megoldást választotta.

A csütörtöki ülésen az áldozat özvegye tett drámai vallomást.

A férjem majdnem két méter magas, jó kiállású és fizikumú férfi volt, nagyon figyelt az egészségére, rendszeresen járt szűrésekre is. Ha egy kiütés megjelent a kezén, azonnal hívta a körzeti orvost, vitaminokat és vérnyomáscsökkentőt szedett

– sorolta.

Emlékszem, megkérdeztem tőle, nem fél-e attól, hogy nem ébred fel, mire azt felelte, „a legjobb kezekben vagyok”

– csuklott el a gyászoló nő hangja. Tele voltak tervekkel, építkeztek. A szülei azóta sem tudják feldolgozni a történteket.

A pontos körülmények feltárása még tart. A bírósági eljárás során szakértők bevonásával próbálják megállapítani, mi vezetett a tragédiához.

