Gyászba borult Eger, köztiszteletben álló embertől vesznek végső búcsút
Több mint 45 milliót csalt ki egy idős férfitól egy medinai család - Videó
Év elején egy 83 éves kölesdi férfi kért segítséget a rendőröktől, mert megelégelte, hogy egy medinai család tagjai közel négy éve különböző okokra hivatkozva több mint 45 millió forintjától szabadították meg - tudatta pénteken a police.hu.
A bácsi elmondta, hogy kálváriája még 2022-ben kezdődött, amikor a család egyik női tagja egy beszélgetés során anyagi nehézségeiről panaszkodott neki. Ekkor ő még sajnálatból adott 80 ezer forintot.
Ez azonban csak a kezdet volt. A banda tagjai ezen felbuzdulva újabb és újabb történetekkel álltak elő. Egyikük ügyvédnek adta ki magát, befektetések és biztosítások ígéretével tízmilliókat csalt ki az idős férfitól. Mikor a férfi megelégelte az ígéreteket és már nem akart fizetni, zsarolni kezdték.
A Tolna vármegyei nyomozók a kizsarolt pénz átadása közben csaptak le a család két tagjára, egy 23 és egy 28 éves testvérpárra még januárban. A bűncselekményekben a család többi tagja is közreműködött, bűnszövetségben elkövetett csalás és zsarolás miatt kell felelniük.
Már a nyomozás kezdetekor kiderült, hogy a bandának nem a férfi volt az első áldozata. Az ügyészség korábban már vádat emelt ellenük, mert 2021 és 2022 között hasonló módszerekkel másik három sértettől több mint 27 millió forintot csaltak és zsaroltak ki.
A két elfogott férfi azóta is a rácsok mögött várja az ügy folytatását.
A napokban a bűnbanda harmadik tagját, egy 45 éves medinai nőt is elfogtak a nyomozók. Ő volt az, aki a 83 éves bácsit először vette rá arra, hogy pénzt adjon nekik.
Az eljárás során kiderült, hogy a nő saját üzletet is bonyolított. Egy társkereső oldalon ismerkedett meg áldozataival, akik közül egyesekkel romantikus, másokkal szexuális kapcsolatot is létesített. Ezután rávette áldozatait, hogy különböző jogcímeken pénzt küldjenek neki, amelyet nem állt szándékában visszafizetni.
A napokban a 45 éves medinai asszonyt is elfogták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.
+Ez is érdekelheti
Lángok között találtak egy idős férfit a XII. kerületben, fotókon a borzalmas állapotok
Halálra kínoztak egy rabot egy budapesti börtönben
Kitálalt egy volt ukrán ügynök: Exkluzív részleteket árult el a TV2-nek Zelenszkij piszkos pénzeiről
Dráma Zamárdinál, hatalmas fák dőltek a vasúti sínekre - Videó
Dühében megölte a tinilányt, mert úgy tudta, hogy gyermekével várandós
E-roller miatt égett le egy kaposszekcsői lakás - Fotók
Orkánerejű szél csapott le a Balatonra - Kettészakadt az ország időjárása
Fogorvosi székben halt meg egy férfi Debrecenben, büntetőeljárás indult
Éppen a rendőrautó előtt húzta meg a 117 ezres lépést egy porschés - Videó
Nemzetközi körözött bukott le Győrben, videón a rajtaütés
Évekre rács mögé küldtek egy borsodi pedofilt