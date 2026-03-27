Több mint 45 milliót csalt ki egy idős férfitól egy medinai család - Videó

Év elején egy 83 éves kölesdi férfi kért segítséget a rendőröktől, mert megelégelte, hogy egy medinai család tagjai közel négy éve különböző okokra hivatkozva több mint 45 millió forintjától szabadították meg - tudatta pénteken a police.hu.

A bácsi elmondta, hogy kálváriája még 2022-ben kezdődött, amikor a család egyik női tagja egy beszélgetés során anyagi nehézségeiről panaszkodott neki. Ekkor ő még sajnálatból adott 80 ezer forintot.

Ez azonban csak a kezdet volt. A banda tagjai ezen felbuzdulva újabb és újabb történetekkel álltak elő. Egyikük ügyvédnek adta ki magát, befektetések és biztosítások ígéretével tízmilliókat csalt ki az idős férfitól. Mikor a férfi megelégelte az ígéreteket és már nem akart fizetni, zsarolni kezdték.

A Tolna vármegyei nyomozók a kizsarolt pénz átadása közben csaptak le a család két tagjára, egy 23 és egy 28 éves testvérpárra még januárban. A bűncselekményekben a család többi tagja is közreműködött, bűnszövetségben elkövetett csalás és zsarolás miatt kell felelniük.