Éppen a rendőrautó előtt húzta meg a 117 ezres lépést egy porschés - Videó

A járőrök páholyból nézték végig a szabálytalanságot.
2026. március 27., péntek 10:44
117 ezer forint bírságot kapott a rendőröktől az a sofőr, aki a minap a 13- a főút autópálya felhajtójánál feltorlódott kocsisort akarta elcsalni Komárom-Esztergom vármegyében - tudatták az egyenruhások pénteken, egy hivatalos Facebook-közleményben.

Ez a főút rendkívül nagy forgalmat bonyolít le, főleg a nappali időszakban. Emiatt gondolhatta a Porsche vezetője "jó" ötletnek, hogy átszeli a szakaszt egy forgalom elől elzárt területen.


Az eset már magában veszélyes és szabálytalan, a manővernek azonban szemtanúi voltak a rendőrök, akik ráadásul az időt és utat spórolni akaró sofőr mögött mentek szolgálati autójukkal.

Tájékoztatásukban hangsúlyozták: 

ezúttal nem történt tragédia, de a szabályok áthágásával ez könnyen megeshetett volna.


