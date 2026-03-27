A védett ár nélkül horrorisztikus árat fizetnének a magyarok a benzinkutakon

Az üzemanyagok ára bizony elérhette volna a kritikus 1000 forintot az ukrán zsarolás miatt, ám a kormány lépett és ismételten védett árakat vezetett be
Több mint két hete van hazánkban védett ár, amelyet az üzemanyagárak emelkedésének megfékezése érdekében vezetett be március 10-e éjféltől a kormány, így a magyar emberek, vállalkozók a piacinál alacsonyabb áron vásárolhatják meg mind a benzint, mind a gázolajat; előbbiért 595, utóbbiért 615 forintot kell fizetni literenként.

A védett ár és a piaci ár különbsége folyamatosan nő, miután a világpiacon brutálisan megugrott az olaj ára a közel-keleti háború miatt, és Európa-szerte elszálltak az üzemanyagárak, sok nyugati országban már majdnem ezer forint a benzin literenkénti ára. Ezt a helyzetet Magyarországon a Zelenszkij által bevezetett ukrán olajblokád tovább nehezíti.

A benzin ára a védett ár nélkül ma már 691 forint − autópálya mellett 741 −, a dízel pedig 781 forint − autópálya mellett 831 − lenne.

Ebből is egyértelműen kiderül, hogy a magyar autósok rengeteget spórolhatnak a védett áron. A kormány állítja, ha Brüsszelen, az ukránokon és a Tisza Párton múlna, Magyarországon nem lenne védett ár, a magyar családokat és a vállalkozásokat borzasztóan megterhelné, ha piaci árat kellene fizetniük, sőt a rezsiköltség is sokkal magasabb lenne. 

De a nemzeti kormány nem engedi, hogy a háborúk, a nemzetközi nyomás vagy a politikai zsarolás árát a magyar családok, vállalkozások, gazdák vagy fuvarozók fizessék meg.

A kormány nemcsak bevezette a védett árat, hanem a teljes ellátási láncot stabilizálta: rendelkezésre állnak a stratégiai készletek, uniós minimumra csökkentette az üzemanyagok jövedékiadó-tartalmát.

Nyitóképünk illusztráció: MTI

 

 

