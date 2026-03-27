A szlovák rendőrség árulás gyanújával nyomozást indított Robert Fico ellen az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti áramellátás leállítása miatt − derül ki a Visioner X-oldalából. A miniszterelnök ellen a „Szabadság és Szolidaritás” párt vezetője, Branislav Greling, valamint több mint 13 ezer másik személy nyújtott be feljelentést a hatóságokhoz.

Greling kijelentette, hogy

a miniszterelnök cselekedetei több súlyos vád alá is eshetnek: árulás, hatalommal való visszaélés, terrorcselekmény és embertelen magatartás.

Az ellenzék úgy véli, hogy Fico döntése háború idején kárt okoz Ukrajnának, és Oroszország malmára hajtja a vizet.

Ugyanakkor a jelek szerint azzal nem foglalkoznak Grelingék, hogy Zelenszkijnek az olajblokádról szóló döntése − aminek eredményeképp Szlovákia sem jut hozzá az őt jogosan megillető olajhoz − mekkora kárt okoz a hazájának, Szlovákiának.