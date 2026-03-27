2026. március 27. péntek, Hajnalka
12°C Budapest
fbi
győr
akció

Nemzetközi körözött bukott le Győrben, videón a rajtaütés

Évekig bujkált, most lecsaptak rá.
2026. március 27., péntek 10:22
Vágólapra másolva!

Nemzetközi együttműködés eredményeként fogtak el Győrben egy évek óta bujkáló magyar férfit – közölte pénteken a police.hu.

A 48 éves férfit az amerikai hatóságok gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt körözték. Az ellene folyó eljárás során lefoglalt adathordozókon ilyen tartalmakat találtak, ám a férfi egy idő után elérhetetlenné vált számukra.

A Florida állambeli bíróság 2022 novemberében adott ki ellene körözést, majd később szövetségi elfogatóparancs is született. Idén januárban nemzetközi szintre emelték az ügyet.


A nyomozás során az amerikai FBI és a magyar Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közösen dolgozott a férfi felkutatásán. A gyanú beigazolódott: a szökevény Magyarországon, Győrben bujkált.

A hatóságok összehangolt akcióban, március 17-én fogták el saját otthonában.

A Fővárosi Törvényszék március 18-án rendelte el a férfi kiadatási letartóztatását. Kiadatására a későbbiekben kerül sor.

Tovább a címoldalra