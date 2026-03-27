Nemzetközi körözött bukott le Győrben, videón a rajtaütés
Nemzetközi együttműködés eredményeként fogtak el Győrben egy évek óta bujkáló magyar férfit – közölte pénteken a police.hu.
A 48 éves férfit az amerikai hatóságok gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt körözték. Az ellene folyó eljárás során lefoglalt adathordozókon ilyen tartalmakat találtak, ám a férfi egy idő után elérhetetlenné vált számukra.
A Florida állambeli bíróság 2022 novemberében adott ki ellene körözést, majd később szövetségi elfogatóparancs is született. Idén januárban nemzetközi szintre emelték az ügyet.
A nyomozás során az amerikai FBI és a magyar Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közösen dolgozott a férfi felkutatásán. A gyanú beigazolódott: a szökevény Magyarországon, Győrben bujkált.
A hatóságok összehangolt akcióban, március 17-én fogták el saját otthonában.
A Fővárosi Törvényszék március 18-án rendelte el a férfi kiadatási letartóztatását. Kiadatására a későbbiekben kerül sor.
Lángok között találtak egy idős férfit a XII. kerületben, fotókon a borzalmas állapotok
Halálra kínoztak egy rabot egy budapesti börtönben
Kitálalt egy volt ukrán ügynök: Exkluzív részleteket árult el a TV2-nek Zelenszkij piszkos pénzeiről
Dráma Zamárdinál, hatalmas fák dőltek a vasúti sínekre - Videó
Dühében megölte a tinilányt, mert úgy tudta, hogy gyermekével várandós
E-roller miatt égett le egy kaposszekcsői lakás - Fotók
Orkánerejű szél csapott le a Balatonra - Kettészakadt az ország időjárása
Fogorvosi székben halt meg egy férfi Debrecenben, büntetőeljárás indult
Több mint 45 milliót csalt ki egy idős férfitól egy medinai család - Videó
Éppen a rendőrautó előtt húzta meg a 117 ezres lépést egy porschés - Videó
Évekre rács mögé küldtek egy borsodi pedofilt