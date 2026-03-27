Orkánerejű szél csapott le a Balatonra - Kettészakadt az ország időjárása

Drámai fordulatot vett az időjárás Magyarországon: miközben az ország egyik felén még tavaszias enyheség uralkodott, a másikon már viharos szél, lehűlés és helyenként hó is megjelent – számolt be a HungaroMet pénteken a Facebook-oldalán. Az Adria felett kimélyülő ciklon hatására sokfelé megerősödött, sőt viharossá fokozódott a szél.

A Balaton és a Bakony térségében, valamint a Nyugat-Dunántúlon több helyen is 90 km/h-t meghaladó széllökéseket mértek.



A jelenség nemcsak a szél erejében, hanem a hőmérsékletben is látványos különbségeket hozott.