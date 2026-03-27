Orkánerejű szél csapott le a Balatonra - Kettészakadt az ország időjárása
Drámai fordulatot vett az időjárás Magyarországon: miközben az ország egyik felén még tavaszias enyheség uralkodott, a másikon már viharos szél, lehűlés és helyenként hó is megjelent – számolt be a HungaroMet pénteken a Facebook-oldalán. Az Adria felett kimélyülő ciklon hatására sokfelé megerősödött, sőt viharossá fokozódott a szél.
A Balaton és a Bakony térségében, valamint a Nyugat-Dunántúlon több helyen is 90 km/h-t meghaladó széllökéseket mértek.
A jelenség nemcsak a szél erejében, hanem a hőmérsékletben is látványos különbségeket hozott.
Míg a Dunától keletre tavaszi idő volt 14, 18 fokkal, a nyugati határszélen 4, 6 fokra „melegedett” fel a levegő
– írták a bejegyzésben.
Az északi széllel érkező hideg légtömeg elsősorban a nyugati országrészt érintette. Az éjszakai lehűlés hatására az Alpokalja és a Bakony magasabb területein már hó is megmaradt, ami különösen éles kontrasztot mutatott a keleti tájak enyhébb időjárásával.
A csapadék eloszlása is ezt a kettősséget tükrözte: míg keleten csak elszórtan fordultak elő záporok, addig a Dunántúlon helyenként jelentős mennyiség esett, ráadásul több helyen vegyes halmazállapotban.
A nyitókép illusztráció: MTI/Koszticsák Szilárd
