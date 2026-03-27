Boncmestereket vesztegettek meg temetkezési vállalkozók

Két férfi boncmesterként dolgozott egy Pest vármegyei kórházban, ahol munkakörük részét képezte a temetkezési vállalkozókkal való kapcsolattartás is. A kórházban kialakult gyakorlat szerint a boncmesterek határozták meg a boncolások időpontját - derült ki a Pest Vármegyei Főügyészség pénteki közleményéből.

A temetkezési vállalkozóknak az előre megszervezett temetések időpontjának megtartása, a temetések mielőbbi lebonyolítása, és a hűtési költségek csökkentése érdekében fontos volt, hogy a boncolásokat a számukra kedvező időpontban tartsák meg.

A két férfi 2021 novembere és 2023 márciusa között számos temetkezési vállalkozótól, több mint 600 boncolás esetében vett át pénzt azért, hogy a vállalkozóknak - az irányadó sorrendet megkerülve - korábban végezzék el a boncolásokat és adják ki a holttesteket. A boncmesterek összesen közel 5,5 millió forint bevételre tettek szert.

A Pest Vármegyei Főügyészség a napokban a két férfi ellen vesztegetés elfogadásának bűntette miatt, míg az őket lefizető személyek ellen vesztegetés vétsége miatt emelt vádat.

Az ügyben érintett 9 ember bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.