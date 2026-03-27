2026. március 27. péntek, Hajnalka
Vérben úszott a járda Miskolcon – hátborzongató képek kerültek elő

Elég volt egy rossz mozdulat.
2026. március 27., péntek 09:20
Súlyos baleset történt Miskolcon, amikor egy férfi ittasan rollerezett – számolt be róla pénteken a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

A hétköznapinak induló közlekedési helyzet gyorsan vált veszélyessé: a férfi elvesztette az uralmát a roller felett, a baleset következtében pedig súlyosan megsérült. Az eset után rendőrségi eljárás is indult ellene.

Ne rollerezz alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt!

-    figyelmeztetnek a posztban.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy az ilyen döntések könnyen vezethetnek tragédiához. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elegendő ahhoz, hogy valaki akár végzetes sérüléseket szenvedjen.

