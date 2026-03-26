Kizuhant a harmadikról egy férfi Pécsen, átok ülhet a városon

Megrázó eset borzolta a kedélyeket szerdán délután Pécs egyik legforgalmasabb részén. A Baranya Vármegyei Hírportál értesülései szerint egy Nagy Imre úti társasház harmadik emeleti ablakából kizuhant egy férfi.

A helyszínre több autóval vonult ki a rendőrség és a mentőszolgálat, majd órákra elkerítették a környéket. A szerencsétlenség pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok, és nincs hivatalos információ arról, hogy túlélte-e a hatalmas esést a lakó.

Nem ez volt viszont az első megdöbbentő eset az elmúlt időszakban Pécsen. Legutóbb hétfőn délelőtt egy másfél éves gyerek okozott izzasztó perceket, amikor becsukta a biztonsági ajtót, ezzel kizárta édesanyját a lépcsőházba egy Aranycsapat utcai épületben. A helyi tűzoltók az erkélyen keresztül, az ablakot betörve jutottak be a lakásba, és elhárították a vészhelyzetet. A kicsinek szerencsére semmi baja nem esett.

Nem úgy annak a 14 éves lánynak, aki még március 8-án zuhant a mélybe a hetedikről. A kamasz esetében nem véletlen balesetről volt szó, ugyanis szándékosan vetette le magát az erkélyről, úgy tudni, szerelmi bánatában. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a történteket.