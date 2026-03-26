2026. március 26. csütörtök, Emánuel
10°C Budapest
baleset
pecs
kizuhant

Kizuhant a harmadikról egy férfi Pécsen, átok ülhet a városon

Egymás után érkeznek a megdöbbentő hírek Baranyából.
2026. március 26., csütörtök 17:19
Vágólapra másolva!

Megrázó eset borzolta a kedélyeket szerdán délután Pécs egyik legforgalmasabb részén. A Baranya Vármegyei Hírportál értesülései szerint egy Nagy Imre úti társasház harmadik emeleti ablakából kizuhant egy férfi.

A helyszínre több autóval vonult ki a rendőrség és a mentőszolgálat, majd órákra elkerítették a környéket. A szerencsétlenség pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok, és nincs hivatalos információ arról, hogy túlélte-e a hatalmas esést a lakó.

Nem ez volt viszont az első megdöbbentő eset az elmúlt időszakban Pécsen. Legutóbb hétfőn délelőtt egy másfél éves gyerek okozott izzasztó perceket, amikor becsukta a biztonsági ajtót, ezzel kizárta édesanyját a lépcsőházba egy Aranycsapat utcai épületben. A helyi tűzoltók az erkélyen keresztül, az ablakot betörve jutottak be a lakásba, és elhárították a vészhelyzetet. A kicsinek szerencsére semmi baja nem esett.

A fotó illusztráció: MTI/Mihádák Zoltán

Nem úgy annak a 14 éves lánynak, aki még március 8-án zuhant a mélybe a hetedikről. A kamasz esetében nem véletlen balesetről volt szó, ugyanis szándékosan vetette le magát az erkélyről, úgy tudni, szerelmi bánatában. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a történteket. 

A Bama.hu információi alapján a tinédzser tragédiájának köze lehet ahhoz a közösségi médiában megjelent felhíváshoz, amelyben egy anya arról ír, hogy gyereke egy fiú miatt lett öngyilkos, és egyúttal megkérte a motorosokat, hogy a március 30-ai temetésen tegyék tiszteletüket a kisherendi sírkertnél, hiszen Jázmin nagy rajongója volt a kétkerekűeknek.

A nyitókép illusztráció: MTI/Jászai Csaba

Ha öngyilkossági krízisben van, öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják, akkor a nap 24 órájában az ország egész területéről (mobilról és vezetékes telefonról) ingyenesen hívhatja a 116-123 lelki elsősegély szolgálatot.


 

 

 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra