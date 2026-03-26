Bedrogozva lemészárolta anyját egy férfi, 37-szer szúrt

Tizennyolc év fegyházbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék azt a férfit, aki halálra késelte édesanyját - közölte csütörtökön a Fővárosi Törvényszék az MTI-vel.
2026. március 26., csütörtök 15:26
Az ítélet szerint a szüleivel és testvéreivel együtt élő férfi rendszeresen fogyasztott kábítószert, a drog hatására pedig hallucinált és agresszívvé vált családtagjaival szemben. 

A vádlott 2023. augusztus 14-én hajnalban egy zenei fesztiválról tért haza, ahol szintén kábítószert fogyasztott. Hallucinációi ekkor arra ösztönözték, hogy saját maga és valamelyik családtagja ellen forduljon, ezért egy késsel megvágta a saját nyakát, majd alvó édesanyjára támadt, akit 37 alkalommal megszúrt. A nő a bántalmazás következtében a helyszínen életét vesztette. A vádlottat végül a testvérei fékezték meg, édesapja pedig hívta a segélyvonalat. 

A bíróság közleménye szerint az ügyészség 18 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, ha a terhelt az előkészítő ülésen beismeri tettét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. A vádlott a bűncselekmény elkövetését a váddal egyezően beismerte és a tárgyaláshoz való jogáról is lemondott. A bíróság elfogadta a vádlott nyilatkozatát, ezért nem vizsgálta sem a vádirati tényállás megalapozottságát, sem pedig a bűnösség kérdését, így bizonyítást sem folytatott le.

A büntetés kiszabása során a törvényszék enyhítő körülményként értékelte a terhelt beismerését és megbánását, ugyanakkor súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a bűncselekményt saját, közeli hozzátartozója és egyben védekezésre képtelen személy sérelmére, éjjel, kábítószer befolyása alatt, különös kegyetlenséggel követte el. 

Az ítélettel szemben a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, az ügyészség a döntést tudomásul vette. A bíróság a vádlott letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig fenntartotta.

Forrás: MTI

 

