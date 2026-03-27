Évekre rács mögé küldtek egy borsodi pedofilt
Ítéletet hozott az Encsi Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, aki éveken keresztül súlyos törvénysértéseket követett el a digitális térben – számolt be róla pénteken a birosag.hu.
A vádlott 2021 decembere és 2023 augusztusa között több alkalommal osztott meg másokkal pornográf tartalmakat különböző közösségi média felületeken. A felvételek minden esetben kiskorúakat ábrázoltak, sokszor 18 év alatti, sőt olykor 12 év alatti személyeket.
A férfi nemcsak továbbította, hanem hosszabb időn keresztül gyűjtötte is az ilyen jellegű tartalmakat. A bíróság megállapítása szerint összesen közel ezer pornográf tartalmú felvételt szerzett meg és tartott birtokában.
Az Encsi Járásbíróság a vádlottat gyermekpornográfia minősített esetei miatt három év hat hónap szabadságvesztésre ítélte, emellett négy évre eltiltotta a közügyektől, valamint véglegesen eltiltotta minden olyan tevékenységtől, amely során kiskorúakkal kerülhetne kapcsolatba.
Az ítélet meghozatalakor enyhítő körülményként vették figyelembe a vádlott beismerő vallomását és büntetlen előéletét, súlyosító körülményt nem állapítottak meg.
A döntés nem jogerős.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
