Járóbottal verte meg ismerősét egy idős asszony

Egy Eger-közeli kistelepülésen, több mint tíz évnyi ellenségeskedés után, tavaly nyáron járóbotot ragadott egy idős asszony, hogy „móresre tanítsa” haragosát. A békétlen szomszédolás végül az ügyészségen kötött ki.

A nő ugyanis nem bírta tovább türtőztetni magát, és felkereste régi riválisát, akivel már több mint egy évtizede fasírtban voltak. A kerítésen keresztül indult szóváltás azonban hamar elfajult: a látogatóba érkező asszony a kezében lévő járóbotot a kerítés felett átemelte, a másik nő feje felé lendítette.

A haragban lévő falubeliek akkor váltottak hangosabb fokozatra, amikor a sértett résnyire kinyitotta a kaput. Ekkor az asszony háromszor is a másik nő keze felé ütött a botjával. A csapások közül legalább egy célba talált, és elérte az áldozat bal alkarját, aki támadás következtében nyolc napon belül gyógyuló bevérzéses sérüléseket szenvedett.

A botos produkció a környéken élőkben is megbotránkozást és riadalmat keltett - írta Dr. Kenézi Diána, helyettes sajtószóvivő ügyész a HEOL-nak.

