2026. március 27. péntek, Hajnalka
Járóbottal verte meg ismerősét egy idős asszony

Több mint tíz évig gyűlt benne a harag.
2026. március 27., péntek 09:10
Egy Eger-közeli kistelepülésen, több mint tíz évnyi ellenségeskedés után, tavaly nyáron járóbotot ragadott egy idős asszony, hogy „móresre tanítsa” haragosát. A békétlen szomszédolás végül az ügyészségen kötött ki.

A nő ugyanis nem bírta tovább türtőztetni magát, és felkereste régi riválisát, akivel már több mint egy évtizede fasírtban voltak. A kerítésen keresztül indult szóváltás azonban hamar elfajult: a látogatóba érkező asszony a kezében lévő járóbotot a kerítés felett átemelte, a másik nő feje felé lendítette.

A haragban lévő falubeliek akkor váltottak hangosabb fokozatra, amikor a sértett résnyire kinyitotta a kaput. Ekkor az asszony háromszor is a másik nő keze felé ütött a botjával. A csapások közül legalább egy célba talált, és elérte az áldozat bal alkarját, aki támadás következtében nyolc napon belül gyógyuló bevérzéses sérüléseket szenvedett

A botos produkció a környéken élőkben is megbotránkozást és riadalmat keltett - írta Dr. Kenézi Diána, helyettes sajtószóvivő ügyész a HEOL-nak.

Megúszhatja a büntetést

Az ügyben az Egri Járási Ügyészség hozott döntést a napokban. Bár a cselekmény súlyos – felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és könnyű testi sértés vétsége –, a hatóság figyelembe vette, hogy a nő idős kora ellenére büntetlen előéletű és a bűncselekmény elkövetését beismerte és megbánta.

Az ügyészség úgy ítélte meg, hogy a jövőbeni jogkövető magatartás érdekében elegendő a vádemelés elhalasztása. Az eljárást egy évre feltételesen felfüggesztették. Amennyiben a próbaidő eredményesen telik el, és az idős hölgy nem keveredik újabb botrányba, az eljárást végleg megszüntetik.

A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, garázdaság bűncselekményét követi el.



