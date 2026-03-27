Gyászba borult Eger, köztiszteletben álló embertől vesznek végső búcsút
Tombol és rombol a szélvihar Zalában
A szél miatt csütörtök óta érvényben lévő másodfokú riasztás mellett a zalai tűzoltóknak számos esetben kellett közlekedést vagy épületeket veszélyeztető helyzetekben közbeavatkozniuk. Kidőlt fák, villanyoszlopok, leszakított áramvezetékek okoztak gondot többek között a 7-es főúton, a magyar-horvát határátkelőnél, a 74-esen Söjtör térségében, Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Lentiben és számos kisebb településen is.
Szentpéterúron egy autóbusz továbbhaladását akadályozta, Nagykanizsán pedig teljesen elzárta a Dózsa György utat egy kidőlt fa. Becsehelyen a szél letépte egy épület tetőlemezét, amely azután egy közlekedési táblát is kidöntött.
Zalabaksán családi háznak dőlt egy harangláb, amelyet erőgép segítségével tudtak a lenti tűzoltók eltávolítani a megrongálódott tetőről. Zalaegerszegen a szél egy nyolc négyzetméteres kerti tárolót kapott fel, az a közeli családi ház oldalának csapódott.
A nyitókép illusztráció (MTI)
+Ez is érdekelheti
