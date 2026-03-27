Menczer: Kapitány István és Bujdosó Andrea át akarja verni a magyarokat
Kiderült: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára
A napokban immár Magyarországon is könyvesboltokba kerülő Konsztantyin Bondarenko-féle kötet, A Joker ugyan nem állít párba politikusi életpályákat; de olvasva az újságíró sorait, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedése, jellemrajza óhatatlanul emlékeztet valakire, mégpedig a honi ellenzék vezérére: Magyar Péterre − írja a Mandiner.
A Zelenszkij és Magyar Péter közötti hasonlóság nem véletlen, csak az egyik projekt már meg is valósult, a másik pedig készülőben.
Hadjárat a nemzeti oligarchák ellen a multinacionális nagyvállalatok érdekében;
kívülről diktált politika helytartói megvalósítása;
pártvásárlás a semmiből;
demagóg, „amit szeretnél belelátni” program;
a sajtó leigázása és folyamatos csicskáztatása, az ellenvélemények durva elhallgattatása;
kontrollmánia, impulzivitás, autoriter hajlamok, főszereplő-szindróma.
Zelenszkij és Magyar Péter
Zelenszkij jellemrajza A Jokerben nem túl hízelgő; messze áll az őt heroizáló, „hollywoodi” jellegű ábrázolásoktól. Bár kitartását és precizitását méltatják, a szerző így ír róla:
„ösztönei nyersek, szinte állatiasak”, autoriter hajlamai pedig „teljes mértékben előre láthatók voltak”.
Már komikusként, a Kvartal 95 filmstúdióban is „gyakran szóba került kemény, perfekcionista vezetési stílusa”, valamint az, hogy „nem ismeri el a határokat és a korlátokat. Ez nemcsak a kreatív munkájában érződött, hanem a politikában is”. Ha valamiben a törvények akadályozták, akkor szerinte ezeket a korlátokat fel kellett számolni – írja Bondarenko. Ha pedig valami nem az elképzelései szerint alakult, dühösen reagált. Zelenszkij ugyanis
közismerten neheztel a visszautasításokra vagy bármiféle együttműködési hajlandóság hiányára.
Magyar Péter esetében túlzás nélkül állítható: még támogatói sem rajonganak egyöntetűen a Tisza-vezérért – amiben óriási szerepe lehet konfliktuskereső személyiségének, ami politikai karrierjének Varga Judit férjeként is gátat szabott.
„Bár próbált magasabb pozíciókba jutni a kormányzaton belül, ezt főként konfrontatív személyisége és gyakori kritikus megjegyzései miatt nem engedték neki.”
Kontrollmániájáról a Direkt36 portréjában ugyancsak szó esik: hivatalos pozíció nélkül is igyekezett kézbe venni a felesége körüli kommunikációt, annyira rátelepedett Varga közösségi médiás megjelenésére, hogy hamar konfliktusba keveredett a minisztérium sajtóosztályának tagjaival. A témára rálátó egyik forrás szerint Magyar ugyanis »bicskanyitogató stílusban« tette szóvá még a vesszőhibákat is.
A forrás szerint előfordult olyan eset, hogy a tárca sajtófőnöke reggel arra panaszkodott, hogy aznap már hány üzenetet kapott Magyartól.
A családi háttér kapcsán is akadnak hasonlóságok az ukrán elnök és a Tisza Párt első embere között: az 1970–80-as évek Szovjetuniójában, amikor az orosz anyanyelvű zsidó közösségnek totális megfigyelés és kontroll jutott,
Zelenszkij szülei nyilvánvalóan többször is tanújelét adták lojalitásuknak a hatóságok felé, hiszen nemcsak hogy elkerülték az elnyomást, de még külföldi munkavégzéssel is megbízták őket”
– írja az ukrán újságíró. Mindeközben Magyar Péter nagyanyja Mádl Teréz, Mádl Ferenc néhai köztársasági elnök testvére, nagyapja pedig a kommunista időszakban a Magyar Televízióban látható Jogi esetek című műsorból megismert Erőss Pál, a Legfelsőbb Bíróság egykori bírája volt. Magyar Péter édesanyja Erőss Mónika, aki korábban a Kúria főtitkára, 2020 áprilisától pedig az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese is volt.
Még egy izgalmas közös pont:
Zelenszkij jogot tanult a Kijevi Nemzetgazdasági Egyetem Krivij Rih-i Közgazdasági Intézetében – ahol nem más dolgozott egyetemi professzorként, mint saját édesapja, Olekszandr Zelenszkij. Magyar Péter ugyancsak jogi egyetemen pallérozódott, amelynek docense, majd professor emeritusa volt keresztapja, Mádl Ferenc.
Majd jött a politika. Igaz ugyan, hogy Magyar Péterrel ellentétben Zelenszkij nem maga szorult ki a hatalmi körökből, s égetett fel minden hidat, ahogy az idézett Direkt36-os portré írja; így a Nép Szolgája párt sem a saját „bosszúprojektje” volt (amelyet később a Nyugat felkarolt), hanem az volt a helyzet, hogy a Petro Porosenko által háttérbe szorított Ihor Kolomojszkij oligarcha segítette hatalomra.
Ő tette Zelenszkijt előbb „elnökké” a Nép Szolgája című sorozatban, ahol színészként a történelemtanárból lett ideális államfőt, Vaszyl Holoborodkót alakította egy olyan nézői közegben, amely
ostoba szappanoperaként tekintett a politikára.
Ezt követően 2017-ben már mint lehetséges elnökjelölt népszerűségét is mérni kezdték. Viszont itt egy újabb érdekes párhuzam: a sorozatban Zelenszkij karaktere, a mindenki elégedetlenségét megtestesítő történelemtanár közösségi finanszírozásból gyűjti össze az induláshoz szükséges pénzt.
A valóságban ugyanakkor igyekezett elhatárolódni tényleges támogatóitól: az őt az 1+1 televíziós csatornán futtató Kolomojszkij túl nagy imázsterhet jelentett volna számára. A Tisza Párt esetében a tényleges finanszírozói hátteret egyelőre homály fedi, azonban a közösségi finanszírozás itt is megjelenik.
Akár egy pizza árával támogassák a rendszerváltást
– kéri manapság is támogatóitól Magyar Péter.
Párbeszéd helyett a párt beszél
„2017. december 2-án az ukrán igazságügyi minisztérium bejegyezte a Nép Szolgája nevű politikai pártot. Pontosabban a kicsi és ismeretlen, 2016 áprilisában alapított, de csak papíron létező Döntő Változások Pártját nevezték át így. Feltehetően a kezdeményezők a fölösleges adminisztráció elkerülése érdekében megvásároltak egy kész politikai formációt, majd átnevezték” – ismerteti a részleteket Bondarenko.
Itthon pedig 2024 tavaszára ellenzéki politikai erővé formálódott a Tarr Zoltán református lelkész által alapított Legyél a változás! nevű egyesület, élén Magyar Péterrel. De amikor Magyar Péter úgy döntött, hogy kell egy párt,
nem ebből alakította ki saját formációját, hanem egyszerűen át- vagy megvette a Szabó István és Deák Boldizsár által még 2020-ban alapított egri Tisza Pártot
(Deákról persze később kiderült, hogy „Sólyom” fedőnéven, a Kádár-rendszer idején tíz éven át együttműködött az állambiztonsági szervekkel) ugyancsak 2024-ben – hiszen kifutott az időből, és nem tudott volna szabályosan saját pártot létrehozni az európai parlamenti választásokra. Papíron a párt székhelye egyébként továbbra is Egerben van, amit egy kopottas tábla jelez; a valódi Tisza-főhadiszállás minden bizonnyal Budapesten, a Szépvölgyi úton található.
S akkor még egy izgalmas, talán Zelenszkijéktől átvett ötlet: ukrán hagyomány szerint az országban éjfél előtt tíz perccel, vagyis szilveszter éjjelén minden tévécsatorna megszakítja műsorát, hogy közvetítse az elnök éves köszöntőjét. Ám 2018-ban az 1+1 felrúgta ezt a szokást.
Porosenko elnök helyett Zelenszkij médiaceleb jelent meg a képernyőn, és bejelentette, hogy indulni fog a közelgő választásokon.
Azért ezen a napon, mert december 31-gyel lehetett nyilvántartásba venni a jelölteket. Nem lehet elmenni amellett, hogy a Tisza elnöke is pozicionálta már magát köztársasági elnöknek, mégpedig 2024 szilveszterén, amikor a szokásos államfői beszédre rászervezve az ellenzéki vezetők körében merőben szokatlan módon saját újévi beszédet mondott.
Ebben egyébként előrehozott választásokat követelt Orbán Viktor kormányfőtől
a lehető legkorábbi időpontra, hogy ne fecséreljen az ország több időt feleslegesen, mert nincs több időnk. Nincs még egy évünk!”
Az a program, ami neked tetszik
Ami a programot illeti: ahogyan a Tisza Pártnak sincs átfogó, részletes programja (csak egy körükhöz köthető, idő előtt kiszivárgott, megszorításokat is tartalmazó konvergenciaprogram, valamint egy hivatalos kampányígéret-gyűjtemény áll rendelkezésre), úgy a Nép Szolgája pártnak sem volt.
Pontosabban:
számos kulcskérdést ugyanúgy homályban hagytak, ahogyan – kedvezőbb esetben – Magyar Péterék is kerülik az egyértelmű állásfoglalást,
kedvezőtlenebb időszakokban pedig kettős kommunikációt alkalmaznak például az ukrajnai háború vagy az orosz energiahordozók kérdésében.
(A Mandiner terjedelmes írása itt olvasható teljes egészében.)
Nyitókép: Tények-montázs
