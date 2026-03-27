Kiderült: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára

A napokban immár Magyarországon is könyvesboltokba kerülő Konsztantyin Bondarenko-féle kötet, A Joker ugyan nem állít párba politikusi életpályákat; de olvasva az újságíró sorait, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedése, jellemrajza óhatatlanul emlékeztet valakire, mégpedig a honi ellenzék vezérére: Magyar Péterre − írja a Mandiner.

A Zelenszkij és Magyar Péter közötti hasonlóság nem véletlen, csak az egyik projekt már meg is valósult, a másik pedig készülőben.

Hadjárat a nemzeti oligarchák ellen a multinacionális nagyvállalatok érdekében; kívülről diktált politika helytartói megvalósítása; pártvásárlás a semmiből; demagóg, „amit szeretnél belelátni” program; a sajtó leigázása és folyamatos csicskáztatása, az ellenvélemények durva elhallgattatása; kontrollmánia, impulzivitás, autoriter hajlamok, főszereplő-szindróma.

Zelenszkij és Magyar Péter

Zelenszkij jellemrajza A Jokerben nem túl hízelgő; messze áll az őt heroizáló, „hollywoodi” jellegű ábrázolásoktól. Bár kitartását és precizitását méltatják, a szerző így ír róla: