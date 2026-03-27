Újabb dráma az Exatlonban, egymásnak feszültek a Bajnokok

Mint azt csütörtökön megírtuk, a drámai pillanatok zajlottak az Exatlon Hungary idei évadában. A Bajnokok csapatát erősítő Európa-bajnok kerékpáros, Filutás Viktor ugyanis egy vizes mászófalról ugrott le, azonban szerencsétlenül érkezett: a mozdulat következtében kiugrott a válla.

A versenyző futamát azonnal félbe kellett szakítani, a pályán pedig azonnal látszott, hogy komoly a baj.

A népszerű sportreality csütörtöki adásában azonban ismét feszült percek szemtanúi lehettek a nézők. A piros csapat tagjai ütköztették véleményüket.

A Bajnokok a vereségüket követően összeültek, majd Halász Jázmin nyíltan beszólt Karvalics Eszternek.