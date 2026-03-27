Újabb dráma az Exatlonban, egymásnak feszültek a Bajnokok
Már az első héten kiütköztek az ellentétek.
2026. március 27., péntek 11:17
Mint azt csütörtökön megírtuk, a drámai pillanatok zajlottak az Exatlon Hungary idei évadában. A Bajnokok csapatát erősítő Európa-bajnok kerékpáros, Filutás Viktor ugyanis egy vizes mászófalról ugrott le, azonban szerencsétlenül érkezett: a mozdulat következtében kiugrott a válla. 

A versenyző futamát azonnal félbe kellett szakítani, a pályán pedig azonnal látszott, hogy komoly a baj.

A népszerű sportreality csütörtöki adásában azonban ismét feszült percek szemtanúi lehettek a nézők. A piros csapat tagjai ütköztették véleményüket.

A Bajnokok a vereségüket követően összeültek, majd Halász Jázmin nyíltan beszólt Karvalics Eszternek.

 

Nem személyes, mert én nagyon kedvellek téged. Viszont egy kicsit azt érezzük, hogy mindig a full pontra mennél

- mondta Halász Vivien húga, majd hozzátette, hogy nem akarja ezzel társát megbántani, csupán szeretné, ha még csapatszinten működnének.

Jázmin ugyanis úgy vélte, hogy Eszter erős versenyzőként gyengébb ellenfeleket választ magának taktikából és az egyéni játékra hajt.

 

Nyitókép: TV2 Exatlon Hungary

 

 

 

