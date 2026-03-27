Dráma Zamárdinál, hatalmas fák dőltek a vasúti sínekre - Videó

A lámpák kidőltek, a felsővezetékek leszakadtak.
2026. március 27., péntek 13:03
Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - Zamárdinál fa dőlt a felsővezetékre, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott. A helyreállításig a Székesfehérvár és Lepsény között pályakarbantartás miatt közlekedő pótlóbuszok hosszabb szakaszon, Székesfehérvár és Szántód között közlekednek - adta hírül pénteken a Mávinform.


A tájékoztatás szerint hosszabb eljutási időre kell számítani a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa, illetve Keszthely közötti vonalon. A Siófok és Székesfehérvár viszonylatú vonatok helyett pedig teljes útvonalon közlekedik pótlóbusz.

 

 

A helyreállítás várhatóan péntek éjszakáig tart.

 

 

