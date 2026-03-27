Gyászba borult Eger, köztiszteletben álló embertől vesznek végső búcsút
Dráma Zamárdinál, hatalmas fák dőltek a vasúti sínekre - Videó
Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - Zamárdinál fa dőlt a felsővezetékre, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott. A helyreállításig a Székesfehérvár és Lepsény között pályakarbantartás miatt közlekedő pótlóbuszok hosszabb szakaszon, Székesfehérvár és Szántód között közlekednek - adta hírül pénteken a Mávinform.
A tájékoztatás szerint hosszabb eljutási időre kell számítani a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa, illetve Keszthely közötti vonalon. A Siófok és Székesfehérvár viszonylatú vonatok helyett pedig teljes útvonalon közlekedik pótlóbusz.
A helyreállítás várhatóan péntek éjszakáig tart.
