Dráma Zamárdinál, hatalmas fák dőltek a vasúti sínekre - Videó

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - Zamárdinál fa dőlt a felsővezetékre, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott. A helyreállításig a Székesfehérvár és Lepsény között pályakarbantartás miatt közlekedő pótlóbuszok hosszabb szakaszon, Székesfehérvár és Szántód között közlekednek - adta hírül pénteken a Mávinform.



A tájékoztatás szerint hosszabb eljutási időre kell számítani a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa, illetve Keszthely közötti vonalon. A Siófok és Székesfehérvár viszonylatú vonatok helyett pedig teljes útvonalon közlekedik pótlóbusz.