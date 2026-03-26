Gyászol a volt válogatott futballsztár, 2 gyereke maradt félárván

Teljesen összetört a népszerű sportoló.
2026. március 26., csütörtök 13:16
Lesújtó hírt volt kénytelen közölni a közösségi médiában Graham Carey, a skót Dunfermline Athletic labdarúgója. A 36 éves ír középpályás az Instagram-oldalán tudatta a rajongókkal, hogy imádott párja vasárnap életét vesztette egy, az indiai Delhiben található kórházban. 

A sportoló kedvesénél először 2021-ben diagnosztizáltak mellrákot, és 2023-ban már negyedszer is kiújult nála az elváltozás.  

Rachel Borthwick az utóbbi időben a külföldi gyógykezelések elől sem zárkózott el, ezért utazott Indiába is, ahol a halál érte. A közösségi oldalain rendszeresen tájékoztatta a követőit állapotáról, saját küzdelmével pedig szeretett volna példát mutatni másoknak, és hangsúlyozni a szűrővizsgálatok fontosságát. 


A 37 éves nő kórházi költségeinek finanszírozására még egy adománygyűjtő oldalt is létrehoztak az interneten, ahová több mint 150 ezer fontot, azaz mintegy 67 millió forintot utaltak a segíteni szándékozók.

A régóta szenvedő anyuka két gyereket, Jaxont és Marlowet hagyta félárván.

Nincsenek szavak, amelyek leírhatnák azt a fájdalmat és szomorúságot, amit okoz, hogy el kell magyaráznom a kicsiknek, hogy a gyönyörű anyukájuk és legjobb barátjuk nem jön haza

– fogalmazott megrendülten bejegyzésében Graham Carey. Az egykori ír utánpótlás válogatott játékos hozzátette, az elszántság, a remény és a szeretet jellemezte élettársát a végsőkig.

Nyitókép: Graham Carey Instagram-oldala

 

