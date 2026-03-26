Veszélyben a nyári vakáció? – Kritikus döntés előtt az utazni vágyók
Gyászol a volt válogatott futballsztár, 2 gyereke maradt félárván
Lesújtó hírt volt kénytelen közölni a közösségi médiában Graham Carey, a skót Dunfermline Athletic labdarúgója. A 36 éves ír középpályás az Instagram-oldalán tudatta a rajongókkal, hogy imádott párja vasárnap életét vesztette egy, az indiai Delhiben található kórházban.
A sportoló kedvesénél először 2021-ben diagnosztizáltak mellrákot, és 2023-ban már negyedszer is kiújult nála az elváltozás.
Rachel Borthwick az utóbbi időben a külföldi gyógykezelések elől sem zárkózott el, ezért utazott Indiába is, ahol a halál érte. A közösségi oldalain rendszeresen tájékoztatta a követőit állapotáról, saját küzdelmével pedig szeretett volna példát mutatni másoknak, és hangsúlyozni a szűrővizsgálatok fontosságát.
A 37 éves nő kórházi költségeinek finanszírozására még egy adománygyűjtő oldalt is létrehoztak az interneten, ahová több mint 150 ezer fontot, azaz mintegy 67 millió forintot utaltak a segíteni szándékozók.
A régóta szenvedő anyuka két gyereket, Jaxont és Marlowet hagyta félárván.
Nincsenek szavak, amelyek leírhatnák azt a fájdalmat és szomorúságot, amit okoz, hogy el kell magyaráznom a kicsiknek, hogy a gyönyörű anyukájuk és legjobb barátjuk nem jön haza
– fogalmazott megrendülten bejegyzésében Graham Carey. Az egykori ír utánpótlás válogatott játékos hozzátette, az elszántság, a remény és a szeretet jellemezte élettársát a végsőkig.
Nyitókép: Graham Carey Instagram-oldala
+Ez is érdekelheti
„Majdnem a zsebemből tették vissza a vállam” – drámai pillanatok az Exatlonban
A mi történetünk: új doku-reality a TV2 műsorán
Váratlan helyen tűnt fel az egyik leggazdagabb magyar, videó is készült róla
Békülés után újabb kihívás: komoly gondok Viczián Viki és Somhegyi Krisztián esküvője körül
Gólyahír: 44 évesen apa lett a kétszeres világbajnok
Bajban vannak a Kihívók: Hadobás Olivér pályára tud lépni?
Téli vagy nyári? – Most szavazhat az óraátállításról!
Anyaszült meztelenül fotózták le a népszerű magyar énekest, az éj leple alatt bukott le
A TV2 Csoport 2025-ben is megőrizte vezető pozícióját – állami reklámbevétele továbbra is 8% alatt
Szívbe markoló sorok: meghalt édesapját köszöntötte a magyar világbajnok
Így néz ki most Galla Miklós, kiengedték a kórházból – Fotó