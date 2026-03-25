Békülés után újabb kihívás: komoly gondok Viczián Viki és Somhegyi Krisztián esküvője körül

Újabb fordulatot vett Viczián Viki és Somhegyi Krisztián kapcsolata: a három hónapos szakítás után újra egymásra találtak, és már az esküvőjüket tervezik. A pár a szerdai Mokkában mesélt arról, hogy a külön töltött idő valójában megerősítette őket, ugyanakkor ráébresztette arra is, hogy a kommunikáció kulcsfontosságú a kapcsolatukban. Mint mondták, korábban az apróbb problémák elhallgatása vezetett feszültségekhez, ezen azonban most tudatosan változtatnak.

A kommunikáció hiánya volt a legfőbb oka, hogy ez a három hónapos különlét megtörtént. Megfogadtuk, hogy mostantól a legkisebb dolgokat is megbeszéljük

– mondta Krisztián.

Bár az esküvő szervezése már javában zajlik, nem haladnak úgy, ahogy tervezték. A feladatok egy része csúszik, ezért Krisztián végül átvette az irányítást a szervezésben, hogy minden a helyére kerüljön a nagy napig.