Békülés után újabb kihívás: komoly gondok Viczián Viki és Somhegyi Krisztián esküvője körül

Döcög az esküvőszervezés.
2026. március 25., szerda 16:08
Újabb fordulatot vett Viczián Viki és Somhegyi Krisztián kapcsolata: a három hónapos szakítás után újra egymásra találtak, és már az esküvőjüket tervezik. A pár a szerdai Mokkában mesélt arról, hogy a külön töltött idő valójában megerősítette őket, ugyanakkor ráébresztette arra is, hogy a kommunikáció kulcsfontosságú a kapcsolatukban. Mint mondták, korábban az apróbb problémák elhallgatása vezetett feszültségekhez, ezen azonban most tudatosan változtatnak.

A kommunikáció hiánya volt a legfőbb oka, hogy ez a három hónapos különlét megtörtént. Megfogadtuk, hogy mostantól a legkisebb dolgokat is megbeszéljük

– mondta Krisztián.

Bár az esküvő szervezése már javában zajlik, nem haladnak úgy, ahogy tervezték. A feladatok egy része csúszik, ezért Krisztián végül átvette az irányítást a szervezésben, hogy minden a helyére kerüljön a nagy napig.

Az a probléma, hogy a sok apró részlet, amíg összeáll az rengeteg energia. Nagyon el vagyunk csúszva a szervezésben, mindent felborítottunk, ami eddig volt, így magunk alatt vágtuk a fát

-    árulták el.

A nehézségek ellenére azonban egy dolog biztos: a pár eltökélt abban, hogy közösen építik tovább a jövőjüket, immár sokkal tudatosabban, mint korábban.

 

