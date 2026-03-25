Téli vagy nyári? – Most szavazhat az óraátállításról!

Téli vagy nyári? – Most szavazhat az óraátállításról!
2026. március 25., szerda 13:10
Frissítve: 2026. március 25., szerda 13:14
Minden évben vissza-visszatérő téma az óraállítás kérdése, és március utolsó hétvégéjén ismét aktuálissá válik. Most vasárnap hajnalban ugyanis 2-ről 3-ra kell tekerni a kismutatókat, így ismét átállunk a nyári időszámításra.

Az óraállítás már évek óta heves vitákat vált ki nemcsak az átlagpolgárok, de még a szakemberek között is. Újra és újra felvetődik a kérdés, hogy jól működik-e így a rendszer, vagy hogy egyáltalán szükség van-e erre az évi két procedúrára. 

Először 1916-ban vezették be Európában a nyári és téli időszámítást, célja az energiatakarékosság volt az által, hogy a világosabb esték csökkenthetik a villamosenergia-fogyasztást. Magyarországon csak 1980 óta van érvényben folyamatosan a gyakorlat.

Mivel az energiafelhasználás az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult, sokan kérdőjelezik meg valódi hatékonyságát a rendszernek. Emellett az egészségügyi szempontok is mindig előkerülnek, hiszen az orvosok már számtalanszor felhívták a figyelmet arra, hogy a biológiai ritmus felborulása kockázatokkal jár, többek között a szív- és érrendszeri megbetegedések rizikóját is jelentősen növeli.

Csakúgy, mint más európai országokban, hazánkban is van egy szemmel látható tömeg, amely örömmel értesülne az óraállítás végleges eltörléséről. Az Európai Unióban az utóbbi tíz évben viták sorozatát folytatták le a témát illetően, és egy darabig úgy is tűnt, hogy a 2020-as évek közepére elbúcsúzhatunk a tavaszi és őszi rutinunktól, azóta azonban a kivezetését elhalasztották, így néhány esztendőig még biztosan velünk marad.

