Téli vagy nyári? – Most szavazhat az óraátállításról!

Minden évben vissza-visszatérő téma az óraállítás kérdése, és március utolsó hétvégéjén ismét aktuálissá válik. Most vasárnap hajnalban ugyanis 2-ről 3-ra kell tekerni a kismutatókat, így ismét átállunk a nyári időszámításra.

Az óraállítás már évek óta heves vitákat vált ki nemcsak az átlagpolgárok, de még a szakemberek között is. Újra és újra felvetődik a kérdés, hogy jól működik-e így a rendszer, vagy hogy egyáltalán szükség van-e erre az évi két procedúrára.

Először 1916-ban vezették be Európában a nyári és téli időszámítást, célja az energiatakarékosság volt az által, hogy a világosabb esték csökkenthetik a villamosenergia-fogyasztást. Magyarországon csak 1980 óta van érvényben folyamatosan a gyakorlat.

Mivel az energiafelhasználás az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult, sokan kérdőjelezik meg valódi hatékonyságát a rendszernek. Emellett az egészségügyi szempontok is mindig előkerülnek, hiszen az orvosok már számtalanszor felhívták a figyelmet arra, hogy a biológiai ritmus felborulása kockázatokkal jár, többek között a szív- és érrendszeri megbetegedések rizikóját is jelentősen növeli.