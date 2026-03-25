Kocsis Máté kegyetlen mélyütést vitt be Magyar Péternek: „Mint amikor a bolti tolvaj kiakad, hogy miért volt bekamerázva a kisközért”



Mint azt megírtuk, a Tisza Párt elnöke egy, a Facebookon közzétett bejegyzésében gyakorlatilag elismerte, hogy valódi az a felvétel, amelyen Radnai Márk, a Tisza Párt elnöke és Vogel Evelin, Magyar Péter egykori barátnője beszélgetnek a férfi drogos és korrupt múltjából fakadó feszültségekről. Mint ismert,

nemrég egy megdöbbentő hangfelvétel kezdett keringeni a közösségi médiában, amely szerint már a Tisza Párton belül is komoly feszültségforrás Magyar Péter múltja.

A Vissza a mederbe nevű oldal szerint: „Péter szokás szerint előremenekült, mert a csapaton belül is tudták, hogy néhányunknak elegünk van a drogos és korrupt ügyleteiből. És pontosan tudták, hogy a héten kiborul a drogos szennyes.”

Azóta előkerült egy másik hangfelvétel is, amelyen Radnai Márk arról beszél, hogy az ablakok lesötétítése után indulhat a buli, illetve „g…ci sok kokaint” emleget. A harmadik hangfelvételből pedig az derül ki, hogy már 2024-ben tudták: balhé lesz a drogos házibuliból, ahova a Lock Bárból érkezett Magyar Péter és Vogel Evelin.