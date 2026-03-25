Horror a szombathelyi kórházban, szörnyű dolognak voltak szemtanúi a betegek
Hatalmas botrányt rendezett egy ingerült beteg a szombathelyi kórházban még 2025 novemberében. Mint az a Vas Vármegyei Főügyészség a Vaol.hu-nak küldött keddi tájékoztatásából kiderül, az indulatok azt követően szabadultak el, hogy a sürgősségi osztályon várakozó férfi helyett egy másik pácienst szólítottak be vizsgálatra.
A beteg ezt olyannyira zokon vette, hogy felpattant és berontott a röntgen helyiségébe, majd miközben azt kiabálta, hogy „én voltam itt először”, szitkozódva pofon ütötte a radiológiai szakasszisztenst. Az egészségügyi dolgozó könnyű sérülésekkel megúszta a bántalmazást.
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és könnyű testi sértés miatt emelt vádat az ügyészség a verekedő férfi ellen, sorsáról pedig a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.
