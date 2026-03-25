A mi történetünk: új doku-reality a TV2 műsorán
Március 30-án A mi történetünk címmel új doku-reality indul a TV2-n. A sorozat hétköznapi emberek történetein keresztül mutatja meg azokat az értékeket, amik összekötnek minket, magyarokat. Különböző sorsok, különböző élethelyzetek, mégis ugyanazok az alapvető értékek – család, kitartás, felelősség és remény – szövik össze a történetszálakat. A szereplők nem csupán karakterek egy műsorban, hanem valódi emberek, akik a saját életük legnehezebb és legszebb pillanatait osztják meg a kamerával.
A sorozat bemutatja Sipos Mihály önfenntartó gazdát, népszerű influenszert és családját, akik hátra hagyták a nagyvárost és Cegléden kezdtek új életet. Párjával az elmúlt évek alatt sikerült elérniük, hogy teljesen önellátóan gazdálkodnak: zöldséget és gyümölcsöt termesztenek, állatot tartanak, amijük pedig nincs, azt hagyományos módon cserekereskedelem útján szerzik meg a környékbeli gazdákkal együttműködve.
Szintén példaértékű történet a szerencsi Kecskés Evelin pedagógusé. A mélyszegénységből érkezett roma tanító a családi összefogásnak köszönhetően ösztöndíjjal továbbtanult és két diplomát is szerzett. Ezt a példát szeretné továbbadni a fiataloknak a prügyi iskolában, ahol tanít, ezen kívül a környékbeli roma gyerekek tehetséggondozásában aktív szerepet vállal. A mi történetünk epizódjában segítségére lesz ebben Oláh Gergő énekes is, aki szintén szívén viseli a romák helyzetét.
Palkó-Béres Diána életútja szintén egyedi: a virágüzlet tulajdonos 4 éve menekült Magyarországra a családjával az Ukrajnában zajló háború elől, Vásárosnaményben azonban olyan lehetőségeket kapott, hogy fel tudta építeni új életüket. Azóta is szívén viseli a kárpátaljai magyarok sorsát, Magyarországra települt nőknek segít munkát találni és beilleszkedni.
Az egyik legmeghatóbb történet Takácsné Stalter Judit polgármesteré, aki a Bács-Kiskun vármegyei Császártöltésen teszi jobbá egy község életét. Családi traumáját a helyi közösségén keresztül gyógyítja, igazi lokálpatrióta, aki személyes ügyének tekinti a település jövőjét.
Szőllősi Szabolcs és felesége Szöllősi-Zácsik Szandra olimpikonok, a magyar válogatott kézilabdázói, jelenleg is aktív sportolók. Szandra a Felvidékről származik, és azért döntött úgy, hogy Magyarországon építi sportkarrierjét, mert ehhez minden támogatást megkapott itt. Példás családi életüknek része a sport szeretete, melyet a gyerekeiknek is szeretnének tovább adni.
Ahogy a példákból is kitűnik a doku-reality nem kerüli a drámai mélységeket, veszteségek, döntések és újrakezdések rajzolják ki az emberi történetek ívét. A mi történetünk egy őszinte, megfigyelő hangvételű műsor, amely megmutatja, hogy a legnagyobb történetek gyakran a hétköznapi életben születnek.
A mi történetünk március 30-tól minden hétköznap este az Exatlon Hungary után a TV2 műsorán.
+Ez is érdekelheti
Békülés után újabb kihívás: komoly gondok Viczián Viki és Somhegyi Krisztián esküvője körül
Gólyahír: 44 évesen apa lett a kétszeres világbajnok
Bajban vannak a Kihívók: Hadobás Olivér pályára tud lépni?
Téli vagy nyári? – Most szavazhat az óraátállításról!
Anyaszült meztelenül fotózták le a népszerű magyar énekest, az éj leple alatt bukott le
A TV2 Csoport 2025-ben is megőrizte vezető pozícióját – állami reklámbevétele továbbra is 8% alatt
Szívbe markoló sorok: meghalt édesapját köszöntötte a magyar világbajnok
Így néz ki most Galla Miklós, kiengedték a kórházból – Fotó
Váratlan bejelentés, fontos mérkőzést játszanak Debrecenben
Leukémiát diagnosztizáltak a fiatal magyar edzőnél, édesanyja is megszólalt
Fordulat Horváth Éva gyógyulásában, videón az újabb mérföldkő