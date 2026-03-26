Ukránok az amerikai valasztasokba is beavatkoztak Trump ellen
Egy frissen nyilvánosságra hozott amerikai hírszerzési összefoglaló szerint 2022-ben ukrán kormányzati szereplők olyan tervről egyeztethettek, amelynek célja amerikai adófizetői pénzek – eredetileg energetikai fejlesztésekre szánt források – visszajuttatása lett volna az Egyesült Államokba, hogy azzal Joe Biden 2024-es újraválasztási kampányát és a Demokrata Pártot támogassák.
A dokumentum egy titkosszolgálati lehallgatásokon alapuló összefoglaló, amely szerint a feltételezett konstrukcióban az amerikai fejlesztési forrásokat egy ukrajnai infrastrukturális projekt fedősztoriján keresztül irányították volna át. A jelentés úgy fogalmaz: a pénzek akár 90 százaléka is végül politikai célokat szolgálhatott volna, miközben a projektet később „feleslegesnek” minősíthették volna - írta meg a Just the News.
A jelentés szerint a terv végrehajtásában az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, a USAID is érintett lehetett volna, bár erre vonatkozóan nem került nyilvánosságra bizonyított, lezárt vizsgálati eredmény. A dokumentum azt is állítja, hogy a pénzmozgásokat amerikai alvállalkozókon keresztül tették volna nehezen nyomon követhetővé.
A mostani feltárás kapcsán Tulsi Gabbard, az amerikai nemzeti hírszerzés vezetője vizsgálatot kezdeményezett annak megállapítására, hogy a feltételezett terv megvalósult-e, illetve szükséges-e büntetőeljárás indítása az ügyben. A rendelkezésre álló információk szerint eddig nem találtak bizonyítékot arra, hogy a Biden-adminisztráció idején alapos vizsgálat történt volna.
Fontos körülmény, hogy az amerikai tisztviselők szerint a lehallgatott kommunikáció nem köthető orosz dezinformációs műveletekhez, ugyanakkor a benne szereplő állítások egyelőre nem nyertek független megerősítést.
Az ügy érzékeny időszakban került napvilágra, mivel Volodimir Zelenszkij kormánya jelenleg is intenzív nemzetközi tárgyalásokat folytat az ukrajnai háború lezárásáról. Eközben Ukrajnában továbbra is visszatérő téma a korrupció elleni küzdelem: több magas rangú tisztviselő ellen is indult vizsgálat, és az elnöki hivatal működését is átalakították.
