Ukránok az amerikai valasztasokba is beavatkoztak Trump ellen

Egy frissen nyilvánosságra hozott amerikai hírszerzési összefoglaló szerint 2022-ben ukrán kormányzati szereplők olyan tervről egyeztethettek, amelynek célja amerikai adófizetői pénzek – eredetileg energetikai fejlesztésekre szánt források – visszajuttatása lett volna az Egyesült Államokba, hogy azzal Joe Biden 2024-es újraválasztási kampányát és a Demokrata Pártot támogassák.

A dokumentum egy titkosszolgálati lehallgatásokon alapuló összefoglaló, amely szerint a feltételezett konstrukcióban az amerikai fejlesztési forrásokat egy ukrajnai infrastrukturális projekt fedősztoriján keresztül irányították volna át. A jelentés úgy fogalmaz: a pénzek akár 90 százaléka is végül politikai célokat szolgálhatott volna, miközben a projektet később „feleslegesnek” minősíthették volna - írta meg a Just the News.

A jelentés szerint a terv végrehajtásában az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, a USAID is érintett lehetett volna, bár erre vonatkozóan nem került nyilvánosságra bizonyított, lezárt vizsgálati eredmény. A dokumentum azt is állítja, hogy a pénzmozgásokat amerikai alvállalkozókon keresztül tették volna nehezen nyomon követhetővé.

A mostani feltárás kapcsán Tulsi Gabbard, az amerikai nemzeti hírszerzés vezetője vizsgálatot kezdeményezett annak megállapítására, hogy a feltételezett terv megvalósult-e, illetve szükséges-e büntetőeljárás indítása az ügyben. A rendelkezésre álló információk szerint eddig nem találtak bizonyítékot arra, hogy a Biden-adminisztráció idején alapos vizsgálat történt volna.