Gyászol a volt válogatott futballsztár, 2 gyereke maradt félárván
Veszélyben a nyári vakáció? – Kritikus döntés előtt az utazni vágyók
Egyre nehezebb eldönteni, mikor érdemes lefoglalni a nyári repülőjegyeket, mivel a globális helyzet teljesen felborította a korábbi szabályokat. Az emelkedő olajárak és a légi közlekedésben tapasztalható fennakadások miatt az utazás kiszámíthatatlanabb, mint valaha – hívta fel a figyelmet kedden a bussinessinsider.com.
A szakértők szerint a helyzet már most is érezteti hatását. A repülőgép-üzemanyag ára jelentősen megugrott, ami miatt több légitársaság – köztük nagy nemzetközi szereplők – üzemanyag-felárakat vezetett be, illetve emelte jegyárait. Ez a drágulás pedig közvetlenül az utasokat érinti.
Jelenleg a szokásos forgatókönyvet dobjuk ki az ablakon, mivel a repülőgép-üzemanyagok árai nagyon gyorsan emelkednek
- jelentette ki Clint Henderson utazási szakértő, aki szerint a megszokott foglalási stratégiákat most félre kell tenni. Hozzátette, hogy emiatt érdemes lehet minél előbb lefoglalni a jegyeket, mert az árak várhatóan tovább nőnek.
Más szakértők is arra figyelmeztetnek, hogy az utolsó pillanatos ajánlatok idén ritkábbak lehetnek.
Rob Handfield szerint például a nyári last minute lehetőségek „valószínűtlenek”, és az árak csak akkor csökkenhetnek, ha az olajpiacon is fordulat következik be.
Ugyanakkor nem mindenki látja ennyire egyértelműnek a helyzetet. Volodimir Bilotkach repülési szakértő óvatosságra int, és úgy véli, egyes esetekben még érdemes lehet kivárni.
A legjobb tanács, amit jelenleg adhatok, az az, hogy figyeljük a helyzetet, és ne kezdjük el még a júliusi-augusztusi utazások tervezését
- mondta a szakértő. Ezzel szemben más elemzők határozottan a korai foglalást javasolják.
Az árak valószínűleg napról napra emelkedni fognak
- hangsúlyozta John Grant, aki szerint nincs sok idő hezitálni.
A bizonytalanságot tovább növelik a légi közlekedésben tapasztalható problémák is. Egyes útvonalakon járattörlések és késések nehezítik az utazást, különösen a Közel-Keletet érintő légi folyosókon.
Összességében a szakértők véleménye megoszlik, de abban egyetértenek, hogy az idei nyár más lesz, mint a korábbiak. Aki biztosra akar menni, annak érdemes lehet időben lépni, mert könnyen előfordulhat, hogy később már csak drágábban, vagy nehezebben talál megfelelő járatot.
+Ez is érdekelheti
„Majdnem a zsebemből tették vissza a vállam” – drámai pillanatok az Exatlonban
A mi történetünk: új doku-reality a TV2 műsorán
Váratlan helyen tűnt fel az egyik leggazdagabb magyar, videó is készült róla
Békülés után újabb kihívás: komoly gondok Viczián Viki és Somhegyi Krisztián esküvője körül
Gólyahír: 44 évesen apa lett a kétszeres világbajnok
Bajban vannak a Kihívók: Hadobás Olivér pályára tud lépni?
Téli vagy nyári? – Most szavazhat az óraátállításról!
Anyaszült meztelenül fotózták le a népszerű magyar énekest, az éj leple alatt bukott le
A TV2 Csoport 2025-ben is megőrizte vezető pozícióját – állami reklámbevétele továbbra is 8% alatt
Szívbe markoló sorok: meghalt édesapját köszöntötte a magyar világbajnok
Így néz ki most Galla Miklós, kiengedték a kórházból – Fotó