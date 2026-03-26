Veszélyben a nyári vakáció? – Kritikus döntés előtt az utazni vágyók

Egyre nehezebb eldönteni, mikor érdemes lefoglalni a nyári repülőjegyeket, mivel a globális helyzet teljesen felborította a korábbi szabályokat. Az emelkedő olajárak és a légi közlekedésben tapasztalható fennakadások miatt az utazás kiszámíthatatlanabb, mint valaha – hívta fel a figyelmet kedden a bussinessinsider.com.

A szakértők szerint a helyzet már most is érezteti hatását. A repülőgép-üzemanyag ára jelentősen megugrott, ami miatt több légitársaság – köztük nagy nemzetközi szereplők – üzemanyag-felárakat vezetett be, illetve emelte jegyárait. Ez a drágulás pedig közvetlenül az utasokat érinti.

Jelenleg a szokásos forgatókönyvet dobjuk ki az ablakon, mivel a repülőgép-üzemanyagok árai nagyon gyorsan emelkednek

- jelentette ki Clint Henderson utazási szakértő, aki szerint a megszokott foglalási stratégiákat most félre kell tenni. Hozzátette, hogy emiatt érdemes lehet minél előbb lefoglalni a jegyeket, mert az árak várhatóan tovább nőnek.