2026. március 26. csütörtök, Emánuel
13°C Budapest
utazás
tervezés
repülés
foglalás

Veszélyben a nyári vakáció? – Kritikus döntés előtt az utazni vágyók

Az olajárak emelkedése és a járatkiesések teljesen átírják az utazási terveket.
2026. március 26., csütörtök 11:28
Vágólapra másolva!

Egyre nehezebb eldönteni, mikor érdemes lefoglalni a nyári repülőjegyeket, mivel a globális helyzet teljesen felborította a korábbi szabályokat. Az emelkedő olajárak és a légi közlekedésben tapasztalható fennakadások miatt az utazás kiszámíthatatlanabb, mint valaha – hívta fel a figyelmet kedden a bussinessinsider.com.

A szakértők szerint a helyzet már most is érezteti hatását. A repülőgép-üzemanyag ára jelentősen megugrott, ami miatt több légitársaság – köztük nagy nemzetközi szereplők – üzemanyag-felárakat vezetett be, illetve emelte jegyárait. Ez a drágulás pedig közvetlenül az utasokat érinti.

Jelenleg a szokásos forgatókönyvet dobjuk ki az ablakon, mivel a repülőgép-üzemanyagok árai nagyon gyorsan emelkednek

-    jelentette ki Clint Henderson utazási szakértő, aki szerint a megszokott foglalási stratégiákat most félre kell tenni. Hozzátette, hogy emiatt érdemes lehet minél előbb lefoglalni a jegyeket, mert az árak várhatóan tovább nőnek.

Más szakértők is arra figyelmeztetnek, hogy az utolsó pillanatos ajánlatok idén ritkábbak lehetnek.

Rob Handfield szerint például a nyári last minute lehetőségek „valószínűtlenek”, és az árak csak akkor csökkenhetnek, ha az olajpiacon is fordulat következik be.

Ugyanakkor nem mindenki látja ennyire egyértelműnek a helyzetet. Volodimir Bilotkach repülési szakértő óvatosságra int, és úgy véli, egyes esetekben még érdemes lehet kivárni.

A legjobb tanács, amit jelenleg adhatok, az az, hogy figyeljük a helyzetet, és ne kezdjük el még a júliusi-augusztusi utazások tervezését

-    mondta a szakértő. Ezzel szemben más elemzők határozottan a korai foglalást javasolják.

Az árak valószínűleg napról napra emelkedni fognak

-    hangsúlyozta John Grant, aki szerint nincs sok idő hezitálni.

A bizonytalanságot tovább növelik a légi közlekedésben tapasztalható problémák is. Egyes útvonalakon járattörlések és késések nehezítik az utazást, különösen a Közel-Keletet érintő légi folyosókon.

Összességében a szakértők véleménye megoszlik, de abban egyetértenek, hogy az idei nyár más lesz, mint a korábbiak. Aki biztosra akar menni, annak érdemes lehet időben lépni, mert könnyen előfordulhat, hogy később már csak drágábban, vagy nehezebben talál megfelelő járatot.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock
 

