Váratlan helyen tűnt fel az egyik leggazdagabb magyar, videó is készült róla

Hatalmas népszerűségnek örvend a fiatalok körében Jákob Zoltán, ezt bizonyítja az a videó is, amelyet a milliárdos szerdán töltött fel az Instagram-oldalára.

A tűzpiros Ferrarival közlekedő körömkirály ezúttal egy iskola közelében bukkant fel, és rövidesen több tucat diák vette körbe. Sok tanuló csak egy fotót kért tőle, míg mások aláírásért is sorba álltak, és természetesen Zoli igyekezett minden ifjú rajongójának az igényeit kielégíteni. Ahogy pedig azt megszokhattuk az egykori Nagy Ő-től, sehová sem érkezik üres kézzel.



A legszerencsésebb mindenki közül kétségkívül az a lány volt, akiről azt mondták társai, hogy nincs telefonja, ugyanis a régi eltört. Az üzletember több ajándékkal is kedveskedett neki, de a legértékesebb ezek közül egyértelműen egy új okoskészülék volt.

A fiatal nem tudta visszatartani a könnyeit a meghatottságtól, a közben óriásira duzzadt diáksereg pedig egy emberként örült vele együtt.