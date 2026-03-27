Gyászba borult Eger, köztiszteletben álló embertől vesznek végső búcsút
Dühében megölte a tinilányt, mert úgy tudta, hogy gyermekével várandós
Nagy közfelháborodást kiváltó emberölési ügyben hirdetett ítéletet pénteken a Nyíregyházi Törvényszék – közölte a birosag.hu.
A vádlott, B.D., 2024 szeptemberében kórházi kezelésre, sebkötözésre kísérte szállásadója kiskorú lányát, akivel korábban – annak tizenkettedik életéve betöltését megelőzően - szexuális kapcsolatot létesített. A kezelést követően Nyíregyháza utcáin gyalogoltak, melynek során a vádlott elfogyasztott egy üveg bort és ittas állapotba került. Amikor egy elhagyatottabb, erdős területre értek, szexuális kapcsolatba léptek egymással, melynek során a sértett ismét megemlítette B.D-nek, hogy gyermeket vár tőle, akit meg is szeretne tartani.
A férfi haragja gerjedt, ököllel megütötte a lányt, majd egy ruhaneművel megfojtotta, s a holttestet a helyszínen hagyva a rokonaihoz menekült.
B.D. terhelt bevallotta a bűncselekmény elkövetését a nyomozóknak, valamint megmutatta nekik az elkövetés helyét is. Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat során kiderült, hogy a sértett nem volt állapotos
- írták a közleményben.
A vádlott többszörös visszaesőként elkövetett cselekményei miatt az ítélet halmazati büntetésként életfogytig tartó fegyházbüntetés lett, legkorábban 25 év letöltése után bocsátható feltételes szabadságra.
Az ítélet nem jogerős.
