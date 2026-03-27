E-roller miatt égett le egy kaposszekcsői lakás - Fotók

Elektromos roller töltője gyulladt ki csütörtök délután Kaposszekcsőn, egy háromszintes, Liget lakótelepi társasház földszinti lakásában - számolt be róla a TEOL.

A tűz a lakást teljes egészében érintette – tájékoztatta a lapot a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A helyszínre a dombóvári és a sásdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik három vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat, valamint a tűzzel érintett lakás feletti szintekről két embert kimenekítettek.