E-roller miatt égett le egy kaposszekcsői lakás - Fotók
Elektromos roller töltője gyulladt ki csütörtök délután Kaposszekcsőn, egy háromszintes, Liget lakótelepi társasház földszinti lakásában - számolt be róla a TEOL.
A tűz a lakást teljes egészében érintette – tájékoztatta a lapot a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A helyszínre a dombóvári és a sásdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik három vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat, valamint a tűzzel érintett lakás feletti szintekről két embert kimenekítettek.
Az áramszolgáltató szakemberei a földszinti lakást leválasztották a hálózatról, a többi lakó visszatérhetett otthonába. A kiégett lakás egy felnőtt és két gyermek lakója ideiglenesen az épületen belül, egy másik lakásban került elhelyezésre.
A tűzeset során személyi sérülés nem történt.
