2026. március 27. péntek, Hajnalka
E-roller miatt égett le egy kaposszekcsői lakás - Fotók

Több embert kellett kimenekíteni.
2026. március 27., péntek 12:12
Elektromos roller töltője gyulladt ki csütörtök délután Kaposszekcsőn, egy háromszintes, Liget lakótelepi társasház földszinti lakásában - számolt be róla a TEOL.

A tűz a lakást teljes egészében érintette – tájékoztatta a lapot a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A helyszínre a dombóvári és a sásdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik három vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat, valamint a tűzzel érintett lakás feletti szintekről két embert kimenekítettek

Galéria: E-roller miatt égett le egy lakás Kaposszekcsőn
Fotó: Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Az áramszolgáltató szakemberei a földszinti lakást leválasztották a hálózatról, a többi lakó visszatérhetett otthonába. A kiégett lakás egy felnőtt és két gyermek lakója ideiglenesen az épületen belül, egy másik lakásban került elhelyezésre. 

A tűzeset során személyi sérülés nem történt.

 

 

