Orbán Viktor: Zelenszkijék ukránbarát kormányt akarnak Magyarországon, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéknek segítenek

„Újabb lebukás… Esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből”

– írta a friss videójához Orbán Viktor − számol be a Magyar Nemzet. A miniszterelnök újabb fejleményekről számolt be: Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra. Ezzel más megvilágításba kerül a Magyarországon elfogott ukrán aranykonvoj ügye is.

Tegnap kiderült, hogy Zelenszkij elnök az amerikai elnökválasztáson az ukránbarát elnöknek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben – mondta el a videóban Orbán Viktor. Ez azt jelenti, hogy ukrán pénzből támogatták a demokraták kampányát.

– Ugyanezt teszik most Magyarországon: ukránbarát kormányt akarnak, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéknek segítenek. Az ukrán aranykonvoj ügyében folytatott nyomozás azt is felderítette, hogy nemcsak Nyugatról áramlott Ukrajnába a pénz, hanem visszafelé is, vagyis az elszegényedett Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra

– jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette: Azt is tudjuk, hogy a pénzek nagy részét átutalták Amerikába. Zelenszkij elnöknek semmi sem drága, ukrán arannyal és dollárral fizet azoknak, akik hajlandók támogatni Ukrajna háborúját. Magyarországon itt ennek véget vetünk.