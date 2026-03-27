Menczer: Kapitány István és Bujdosó Andrea át akarja verni a magyarokat
Orbán Viktor: Zelenszkijék ukránbarát kormányt akarnak Magyarországon, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéknek segítenek
„Újabb lebukás… Esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből”
– írta a friss videójához Orbán Viktor − számol be a Magyar Nemzet. A miniszterelnök újabb fejleményekről számolt be: Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra. Ezzel más megvilágításba kerül a Magyarországon elfogott ukrán aranykonvoj ügye is.
Tegnap kiderült, hogy Zelenszkij elnök az amerikai elnökválasztáson az ukránbarát elnöknek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben – mondta el a videóban Orbán Viktor. Ez azt jelenti, hogy ukrán pénzből támogatták a demokraták kampányát.
– Ugyanezt teszik most Magyarországon: ukránbarát kormányt akarnak, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéknek segítenek. Az ukrán aranykonvoj ügyében folytatott nyomozás azt is felderítette, hogy nemcsak Nyugatról áramlott Ukrajnába a pénz, hanem visszafelé is, vagyis az elszegényedett Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra
– jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette: Azt is tudjuk, hogy a pénzek nagy részét átutalták Amerikába. Zelenszkij elnöknek semmi sem drága, ukrán arannyal és dollárral fizet azoknak, akik hajlandók támogatni Ukrajna háborúját. Magyarországon itt ennek véget vetünk.
Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen, a kormánypártok választási nagygyűlésén pedig arról beszélt, hogy Brüsszel, Kijev és a Tisza összejátszanak a magyar emberek ellen.
Nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon
– mondta a miniszterelnök, a Fidesz elnöke. Orbán Viktor a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt tartott rendezvényen azt mondta, áprilisban sorsot választunk magunknak. Hiába követelőzik Brüsszel és Kijev, nem fogjuk tönkretenni Magyarországot a kedvükért, nem engedhetjük, hogy a pénzünket Kijevbe, a fiainkat pedig Ukrajnába küldjék! – hangoztatta.
A politikus kijelentette, szeretnénk mindenkihez eljutni és mindenkivel újrakötni a 2022-es választáson megkötött háborúellenes szövetségüket. Úgy fogalmazott:
a Békemenet mindent megváltoztatott, kiderült, „többen vagyunk, és nekünk áll a zászló”.
Orbán Viktor kitért arra is, Magyarország minden kötelességét teljesítette egy bajban lévő országgal szemben, amikor segített az Ukrajnából menekülőknek.
Mi nem tartozunk Ukrajnának semmivel, nem támogathatjuk őket úgy, hogy közben tönkretesszük saját magunkat
– fogalmazott. Hangsúlyozta, nem fogunk az ukránok érdekében háborúba menni, mert „ez a háború nem a miénk”. Az az érdekünk, hogy kimaradjunk belőle, megőrizzük Magyarország békéjét és biztonságát, és „ne engedjük, hogy olyan helyzet jöjjön létre, amikor a mi fiaink egyszer csak Ukrajna területén találják magukat katonaként” – mondta.
Az esztergomi országjáráson pedig úgy fogalmazott,
nem elég nem akarni a háborút, tudni kell kimaradni belőle.
Ezért van szükségük 2026-ban egy minél nagyobb támogatásra.
Azt mondta, különleges a mostani választási kampány. Azért, mert teljes nemzetközi figyelem övezi. Sőt. Számos ország titkosszolgálata itt dolgozik. Ez azt mutatja, hogy a választásnak van tétje, amely túlmutat Magyarországon.
Két erő feszül ugyanis egymásnak ma Európában. A háborúellenesek, és a háborúpártiak. Akik Ukrajnát saját népük elé helyezik, és akik a saját népük érdekeit nézik.
Magyarország az élő példa, ha akarsz kimaradhatsz, csak akarnod kell. Ezért fontos a választás − jelentette ki Orbán Viktor.
A nyitókép illusztráció (MTI)
