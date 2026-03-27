Bohár: Shell Kapitány bejelentette, ha jön a Tisza, jön az ezer forintos benzin és rezsicsökkentést is eltörlik

Magyar Péter embere elmondta, hogy ha a Tisza lenne kormányon, eltörölnék azokat az intézkedéseket, amik lehetővé teszik, hogy a magyarok védett áron vásárolják az üzemanyagot, valamint csökkentet áron fizessék a rezsit.

A riporter közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy a tiszás Shell Kapitány bejelentette: ha jön a Tisza, jön az ezer forintos benzin és rezsicsökkentést is eltörlik.

A videóban a tiszás Kapitány István azt mondja, hogy szerinte egyszerűbbé kell tenni az állam működését. Sokkal kevesebb beavatkozásra, sokkal kevesebb különadóra és sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra van szükség.

