Érti, vagy csak utánozza? Megdöbbentő eredmény az AI-ról

Óvatosságra intenek a kutatók.
2026. március 27., péntek 16:59
A Columbia Egyetem kutatói arra keresték a választ, vajon a mesterséges intelligencia valóban képes-e megérteni az irodalmat, nemcsak a szavakat, hanem a mögöttük rejlő jelentést is.

A vizsgálat során több fejlett nyelvi modellt – köztük a GPT-4 rendszert – teszteltek rövid történetek értelmezésében. Az eredmények azonban meglepőek voltak.

Mielőtt valóban megbízhatnánk az LLM-ek analitikai képességeiben, gondos bizonyítékokra van szükségünk arról, hogy mire képesek és mire nem

– mondta Kathleen McKeown professzor.

A kutatás szerint a modellek az esetek több mint felében hibáztak a történetek összefoglalásában, különösen akkor, amikor mélyebb jelentéseket vagy nemlineáris narratívát kellett értelmezniük.

A modellek látszólag megértenek egy történetet, de a kimeneteik végső soron kiszámíthatatlanok

– fogalmazott Melanie Subbiah, a tanulmány vezető szerzője.

Az értekezés rávilágít: bár a mesterséges intelligencia hatékony eszköz lehet, az emberi értelmezés finomságát egyelőre nem képes teljes mértékben pótolni.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock
 

