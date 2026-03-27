Érti, vagy csak utánozza? Megdöbbentő eredmény az AI-ról
A Columbia Egyetem kutatói arra keresték a választ, vajon a mesterséges intelligencia valóban képes-e megérteni az irodalmat, nemcsak a szavakat, hanem a mögöttük rejlő jelentést is.
A vizsgálat során több fejlett nyelvi modellt – köztük a GPT-4 rendszert – teszteltek rövid történetek értelmezésében. Az eredmények azonban meglepőek voltak.
Mielőtt valóban megbízhatnánk az LLM-ek analitikai képességeiben, gondos bizonyítékokra van szükségünk arról, hogy mire képesek és mire nem
– mondta Kathleen McKeown professzor.
A kutatás szerint a modellek az esetek több mint felében hibáztak a történetek összefoglalásában, különösen akkor, amikor mélyebb jelentéseket vagy nemlineáris narratívát kellett értelmezniük.
A modellek látszólag megértenek egy történetet, de a kimeneteik végső soron kiszámíthatatlanok
– fogalmazott Melanie Subbiah, a tanulmány vezető szerzője.
Az értekezés rávilágít: bár a mesterséges intelligencia hatékony eszköz lehet, az emberi értelmezés finomságát egyelőre nem képes teljes mértékben pótolni.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
