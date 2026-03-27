Érti, vagy csak utánozza? Megdöbbentő eredmény az AI-ról

A Columbia Egyetem kutatói arra keresték a választ, vajon a mesterséges intelligencia valóban képes-e megérteni az irodalmat, nemcsak a szavakat, hanem a mögöttük rejlő jelentést is.

A vizsgálat során több fejlett nyelvi modellt – köztük a GPT-4 rendszert – teszteltek rövid történetek értelmezésében. Az eredmények azonban meglepőek voltak.

Mielőtt valóban megbízhatnánk az LLM-ek analitikai képességeiben, gondos bizonyítékokra van szükségünk arról, hogy mire képesek és mire nem

– mondta Kathleen McKeown professzor.

A kutatás szerint a modellek az esetek több mint felében hibáztak a történetek összefoglalásában, különösen akkor, amikor mélyebb jelentéseket vagy nemlineáris narratívát kellett értelmezniük.