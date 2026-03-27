2026. március 27. péntek, Hajnalka
ukrán
aranykonvoj
titkos ügynök

Kitálalt egy volt ukrán ügynök: Exkluzív részleteket árult el a TV2-nek Zelenszkij piszkos pénzeiről

Az aranykonvoj által szállított milliók akár terroristákhoz is kerülhettek volna, az ügyben tovább folytatódnak a vizsgálatok
Eddig soha nem hallott részletek derülnek ki a mai, 18.00-kor kezdődő Tények exkluzív, többrészes interjújának egyikéből, amelyben egy korábbi ukrán titkosügynök szólal meg többek között az aranykonvoj és az ukrán „feketepénzek” ügyében. A férfi saját bevallása szerint éveken át a rendszer része volt.
2026. március 27., péntek 13:28
Egészen megdöbbentő interjúban vallott egy volt ukrán ügynök, állítása szerint pontos rálátása van az ukrán háttérfolyamatokra és a Magyarországon is áthaladó pénzmozgásokra.

A megdöbbentő beszélgetés középpontjában az a soha nem látott akció áll, amikor a hatóságok lecsaptak egy Ukrajnába tartó pénzszállítmányra. A rengeteg kérdést felvető, úgynevezett aranykonvoj hatalmas értéket – több tízmillió dollárt és eurót, valamint aranyat – szállított. Az egyik legnagyobb kérdés az: honnan származik ez a pénz, és mire használják?

A volt ügynök szerint:

Ez az a pénz, amit magunk között csak úgy hívunk, hogy fekete pénz. Az ukrán hadsereg fekete pénze… nincs hivatalos nyoma, és ezzel mindent megoldanak.

 

 

A riportalany többek között elárulta azt is, hogy szerinte az aranykonvojok nem egyedi esetek: állítása szerint több ilyen szállítmány is áthaladt már Magyarországon, és a pénz egy része itt is maradhatott. 

Az exkluzív interjú megdöbbentő részletei a mai, 18.00-kor kezdődő Tényekben.

 

