Gulyás Gergely a Facebook-posztában Orbán Viktort idézi:

Zelenszkij elnöknek semmi sem drága, ukrán arannyal és dollárral fizet azoknak, akik hajlandók támogatni Ukrajna háborúját. Magyarországon itt ennek véget vetünk.

Kiderült ugyanis, hogy az ukrán elnök az amerikai elnökválasztáson az ukránbarát elnöknek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben, ebből támogatták a demokraták kampányát.

A magyar miniszterelnök szerint ugyanezt teszik most Magyarországon. Ukránbarát kormányt akarnak, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéknek segítenek.