Egyetlen apró lépésen múlhat az óraátállítás utáni biológiai ritmus
A nyári időszámítás közeledtével sokan előre rettegnek, hogy a vasárnapi óraátállítás komoly megterhelést jelent a szervezetükre. A Daily Star pénteki beszámolója szerint egy idegtudós most egyszerű, de hatékony megoldást kínál ennek elkerülésére.
A jelenség hasonló ahhoz, mintha időzónát váltanánk, még akkor is, ha valójában nem utazunk. Rob Lucas, a University of Manchester idegtudományi professzora szerint azonban van egy kulcsfontosságú tényező, amely segíthet gyorsabban alkalmazkodni: a fény.
A testünkben benne van egy veleszületett biológiai időérzékelés, és ezt vissza kell állítani arra, amit a nap megfelelő szakaszának nevezünk
– magyarázta a szakértő.
Ha korábban szeretnénk kelni reggel, akkor a teendő az, hogy a lehető legtöbbet tegyük ki magunkat természetes napfénynek már kora reggel
- tette hozzá.
A reggeli fény ugyanis kulcsszerepet játszik a cirkadián ritmus – vagyis a szervezet belső órájának – újrahangolásában. A szakértők szerint már napi 15–60 perc szabadban töltött idő is segíthet abban, hogy a test gyorsabban alkalmazkodjon az új időrendhez.
Lucas arra is felhívta a figyelmet, hogy az óraátállítás időzítése sem véletlen.
Leginkább ez az az időszak – szombat/vasárnap –, amikor az embereknek a legnagyobb rugalmasságuk van a beosztásuk tekintetében
– mondta, hangsúlyozva, hogy érdemes tudatosan kihasználni ezt az időszakot az átállás megkönnyítésére.
Az óraátállítás tehát nem csupán egy apró változás a faliórán: a szervezet számára komoly kihívás. A jó hír azonban, hogy néhány egyszerű szokással – különösen a reggeli fény tudatos használatával – jelentősen csökkenthető a hatása.
