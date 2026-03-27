Egyetlen apró lépésen múlhat az óraátállítás utáni biológiai ritmus

A nyári időszámítás közeledtével sokan előre rettegnek, hogy a vasárnapi óraátállítás komoly megterhelést jelent a szervezetükre. A Daily Star pénteki beszámolója szerint egy idegtudós most egyszerű, de hatékony megoldást kínál ennek elkerülésére.

A jelenség hasonló ahhoz, mintha időzónát váltanánk, még akkor is, ha valójában nem utazunk. Rob Lucas, a University of Manchester idegtudományi professzora szerint azonban van egy kulcsfontosságú tényező, amely segíthet gyorsabban alkalmazkodni: a fény.

A testünkben benne van egy veleszületett biológiai időérzékelés, és ezt vissza kell állítani arra, amit a nap megfelelő szakaszának nevezünk

– magyarázta a szakértő.