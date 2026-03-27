2026. március 27. péntek, Hajnalka
9°C Budapest
vasárnap
fény
óraátállítás

Egyetlen apró lépésen múlhat az óraátállítás utáni biológiai ritmus

Meglepően egyszerű módszer segíthet az átállásban.
2026. március 27., péntek 17:00
Vágólapra másolva!

A nyári időszámítás közeledtével sokan előre rettegnek, hogy a vasárnapi óraátállítás komoly megterhelést jelent a szervezetükre. A Daily Star pénteki beszámolója szerint egy idegtudós most egyszerű, de hatékony megoldást kínál ennek elkerülésére.

A jelenség hasonló ahhoz, mintha időzónát váltanánk, még akkor is, ha valójában nem utazunk. Rob Lucas, a University of Manchester idegtudományi professzora szerint azonban van egy kulcsfontosságú tényező, amely segíthet gyorsabban alkalmazkodni: a fény.

A testünkben benne van egy veleszületett biológiai időérzékelés, és ezt vissza kell állítani arra, amit a nap megfelelő szakaszának nevezünk

– magyarázta a szakértő.

Ha korábban szeretnénk kelni reggel, akkor a teendő az, hogy a lehető legtöbbet tegyük ki magunkat természetes napfénynek már kora reggel

-    tette hozzá.

A reggeli fény ugyanis kulcsszerepet játszik a cirkadián ritmus – vagyis a szervezet belső órájának – újrahangolásában. A szakértők szerint már napi 15–60 perc szabadban töltött idő is segíthet abban, hogy a test gyorsabban alkalmazkodjon az új időrendhez.

Lucas arra is felhívta a figyelmet, hogy az óraátállítás időzítése sem véletlen.

Leginkább ez az az időszak – szombat/vasárnap –, amikor az embereknek a legnagyobb rugalmasságuk van a beosztásuk tekintetében

– mondta, hangsúlyozva, hogy érdemes tudatosan kihasználni ezt az időszakot az átállás megkönnyítésére.

Az óraátállítás tehát nem csupán egy apró változás a faliórán: a szervezet számára komoly kihívás. A jó hír azonban, hogy néhány egyszerű szokással – különösen a reggeli fény tudatos használatával – jelentősen csökkenthető a hatása.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock
 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra