Menczer: Kapitány István és Bujdosó Andrea át akarja verni a magyarokat

Menczer Tamás legújabb Facebook-oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy ő pontosan tudja, hogy miért akarja Kapitány István eltörölni a rezsicsökkentést és leválasztani Magyarországot az olcsó orosz energiáról.

Túl azon, hogy ez a brüsszeli parancs és Zelenszkij ezt követeli? Hát azért, mert Kapitány Istvánnak Shell részvényei vannak. És ha nem veszünk olcsón energiát az oroszoktól, majd vehetünk drágán a Shell-től

– kezdte a politikus, majd hozzátette, hogy ezzel a tettel Kapitány István jó sok pénzt tudna keresni a magyar embereken.

Te fizethetnéd az 1000 forintos benzint és a háromszoros rezsit, Kapitány István pedig milliárdokat keresne a korábbi milliárdok mellé

– folytatta a Fidesz országgyűlési képviselője és kiemelte, hogy ugyanebben az ügyben érintett az egyéni ellenfele, Bujdosó Andrea is.