2026. március 27. péntek, Hajnalka
12°C Budapest
menczer tamás
rezsicsökkentés
bujdosó andrea
shell részvény

Menczer: Kapitány István és Bujdosó Andrea át akarja verni a magyarokat

Menczer: Kapitány István és Bujdosó Andrea át akarja verni a magyarokat
A Shell-részvények állhatnak a rezsicsökkentés eltörlésének hátterében.
2026. március 27., péntek 14:59
Vágólapra másolva!

Menczer Tamás legújabb Facebook-oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy ő pontosan tudja, hogy miért akarja Kapitány István eltörölni a rezsicsökkentést és leválasztani Magyarországot az olcsó orosz energiáról.

Túl azon, hogy ez a brüsszeli parancs és Zelenszkij ezt követeli? Hát azért, mert Kapitány Istvánnak Shell részvényei vannak. És ha nem veszünk olcsón energiát az oroszoktól, majd vehetünk drágán a Shell-től

– kezdte a politikus, majd hozzátette, hogy ezzel a tettel Kapitány István jó sok pénzt tudna keresni a magyar embereken.

Te fizethetnéd az 1000 forintos benzint és a háromszoros rezsit, Kapitány István pedig milliárdokat keresne a korábbi milliárdok mellé

– folytatta a Fidesz országgyűlési képviselője és kiemelte, hogy ugyanebben az ügyben érintett az egyéni ellenfele, Bujdosó Andrea is.

És így van, ebben a helyzetben van az én egyéni ellenfelem, Bujdosó Andrea is, akinek 12322 darab Shell részvénye van

– hívta fel a figyelmet, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, majd hangsúlyozta, hogy a Fidesz a biztos választás április 12-én.

Ezek az emberek át akarnak verni, ne hagyd! Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás

– zárta Menczer Tamás.

Nyitókép: MTI/ Kovács Attila

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra