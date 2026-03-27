Az ukrán elnök az amerikai elnökválasztáson az ukránbarát elnöknek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben
Menczer: Kapitány István és Bujdosó Andrea át akarja verni a magyarokat
Menczer Tamás legújabb Facebook-oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy ő pontosan tudja, hogy miért akarja Kapitány István eltörölni a rezsicsökkentést és leválasztani Magyarországot az olcsó orosz energiáról.
Túl azon, hogy ez a brüsszeli parancs és Zelenszkij ezt követeli? Hát azért, mert Kapitány Istvánnak Shell részvényei vannak. És ha nem veszünk olcsón energiát az oroszoktól, majd vehetünk drágán a Shell-től
– kezdte a politikus, majd hozzátette, hogy ezzel a tettel Kapitány István jó sok pénzt tudna keresni a magyar embereken.
Te fizethetnéd az 1000 forintos benzint és a háromszoros rezsit, Kapitány István pedig milliárdokat keresne a korábbi milliárdok mellé
– folytatta a Fidesz országgyűlési képviselője és kiemelte, hogy ugyanebben az ügyben érintett az egyéni ellenfele, Bujdosó Andrea is.
És így van, ebben a helyzetben van az én egyéni ellenfelem, Bujdosó Andrea is, akinek 12322 darab Shell részvénye van
– hívta fel a figyelmet, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, majd hangsúlyozta, hogy a Fidesz a biztos választás április 12-én.
Ezek az emberek át akarnak verni, ne hagyd! Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás
– zárta Menczer Tamás.
Nyitókép: MTI/ Kovács Attila
+Ez is érdekelheti
Kitálalt egy volt ukrán ügynök: Exkluzív részleteket árult el a TV2-nek Zelenszkij piszkos pénzeiről
Németh Balázs: plakátok is bizonyítják, Zelenszkij a tiszás jelölteket támogatja
Orbán Viktor: Zelenszkijék ukránbarát kormányt akarnak Magyarországon, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéknek segítenek
Kiderült: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára
Orbán Viktor: Ukrajnából is érkeztek pénzek Nyugatra, esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből
Óriási lebukás: Magyar Péter mégis ismerte a drogos buli házigazdáját, közös fotón szerepelnek
Fico kiállt Szlovákiáért az olajblokád ügyében, erre az ellenzék feljelentette
Orbán Viktor: Lettország miniszterelnöke téved
A védett ár nélkül horrorisztikus árat fizetnének a magyarok a benzinkutakon
Bohár: Shell Kapitány bejelentette, ha jön a Tisza, jön az ezer forintos benzin és rezsicsökkentést is eltörlik
Orbán Viktor: nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációkkal akarják befolyásolni a magyar választás eredményét