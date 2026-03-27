A Nagy Duett profi énekeseinek dalait is színpadra viszik az elődöntős párosok
Közeleg A Nagy Duett nyolcadik évadának döntője, ám a versenyben lévő négy párosból már csak három duó juthat a győzelem kapujába.
A párosok ismét kétszer lépnek színpadra, ám ezúttal profi párjaik egy-egy népszerű dalát is megidézik. Curtis Füttyös című slágerét rendhagyó módon feleségével, Judie-val karöltve adhatja majd elő, A Republic Ha itt lennél velem című dalával pedig visszarepülnek majd a gyerekkorukba, a Duett színpadi homokozójába.
Kovács Áron és Gesztesi Panka Áron tinikorát eleveníti fel, az ő saját dalával, amelyben egykor a Nagy Ő-t vizionálta, és mára végül meg is találta a való életben. A kamasz emlékek mellett egy igazán nagyívű produkcióval, a James Bond egyik ikonikus betétdalával, a Skyfallal is készülnek az elődöntő estéjére.
Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. Johanna Megasztárban született saját dalát, a Rise-t alakítják duetté, a Parno Graszt Fújj meg szél című Bagossy kollab pedig Norbi nagyszülőkkel közös, búcsús emlékeit idézi meg számára, míg Johannának ez a népzenét ötvöző stílus egészen új terep lesz zeneileg.
Domján Evelin és Vastag Csaba az énekes slágerét éneklik majd. Az Őrizd az álmod mellett pedig Evelin bulizós kedvencével, a Goldennel is felrázzák majd a stúdiót.
Az eredményhirdetés izgalmai előtt még mikrofont ragad a 90-es évek egyik ikonikus fiúzenekara, a V-TECH is, akik egy mix-szel idézik meg az egykori listavezető slágereiket.
A Nagy Duett elődöntő vasárnap 18:55-től a TV2 műsorán!
Nyitókép: TV2 A Nagy Duett
