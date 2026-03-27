A Nagy Duett profi énekeseinek dalait is színpadra viszik az elődöntős párosok

Csupán négy páros száll harcba vasárnap este, hogy A Nagy Duett elődöntőjéből végül a fináléba juthassanak. A hírességek ezúttal is dupla produkciókkal készülnek, egy extra csavarral, hiszen az elődöntős párosok profi tagjainak slágereit is duetté formálják: Kovács Áron és Gesztesi Panka, Curtis és Barnai Judie, Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr., valamint Vastag Csaba és Domján Evelin menetelnek tovább az aranyérem felé vezető úton. Egy újabb extra produkcióval pedig a V-TECH is színpadra áll majd.
Közeleg A Nagy Duett nyolcadik évadának döntője, ám a versenyben lévő négy párosból már csak három duó juthat a győzelem kapujába. 

A párosok ismét kétszer lépnek színpadra, ám ezúttal profi párjaik egy-egy népszerű dalát is megidézik. Curtis Füttyös című slágerét rendhagyó módon feleségével, Judie-val karöltve adhatja majd elő, A Republic Ha itt lennél velem című dalával pedig visszarepülnek majd a gyerekkorukba, a Duett színpadi homokozójába. 


Kovács Áron és Gesztesi Panka Áron tinikorát eleveníti fel, az ő saját dalával, amelyben egykor a Nagy Ő-t vizionálta, és mára végül meg is találta a való életben. A kamasz emlékek mellett egy igazán nagyívű produkcióval, a James Bond egyik ikonikus betétdalával, a Skyfallal is készülnek az elődöntő estéjére. 


Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. Johanna Megasztárban született saját dalát, a Rise-t alakítják duetté, a Parno Graszt Fújj meg szél című Bagossy kollab pedig Norbi nagyszülőkkel közös, búcsús emlékeit idézi meg számára, míg Johannának ez a népzenét ötvöző stílus egészen új terep lesz zeneileg. 


Domján Evelin és Vastag Csaba az énekes slágerét éneklik majd. Az Őrizd az álmod mellett pedig Evelin bulizós kedvencével, a Goldennel is felrázzák majd a stúdiót.


Az eredményhirdetés izgalmai előtt még mikrofont ragad a 90-es évek egyik ikonikus fiúzenekara, a V-TECH is, akik egy mix-szel idézik meg az egykori listavezető slágereiket.

A Nagy Duett elődöntő vasárnap 18:55-től a TV2 műsorán!

 

