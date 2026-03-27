A Nagy Duett profi énekeseinek dalait is színpadra viszik az elődöntős párosok

Közeleg A Nagy Duett nyolcadik évadának döntője, ám a versenyben lévő négy párosból már csak három duó juthat a győzelem kapujába.

A párosok ismét kétszer lépnek színpadra, ám ezúttal profi párjaik egy-egy népszerű dalát is megidézik. Curtis Füttyös című slágerét rendhagyó módon feleségével, Judie-val karöltve adhatja majd elő, A Republic Ha itt lennél velem című dalával pedig visszarepülnek majd a gyerekkorukba, a Duett színpadi homokozójába.



Kovács Áron és Gesztesi Panka Áron tinikorát eleveníti fel, az ő saját dalával, amelyben egykor a Nagy Ő-t vizionálta, és mára végül meg is találta a való életben. A kamasz emlékek mellett egy igazán nagyívű produkcióval, a James Bond egyik ikonikus betétdalával, a Skyfallal is készülnek az elődöntő estéjére.