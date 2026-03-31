Emberi csontok kerültek elő Füzérkajatán, nyomoz a rendőrség
Döbbenetes hír sokkolta Füzérkajatát: egy hétköznapi házfelújítás során emberi maradványok kerültek elő egy ingatlan területén – számolt be róla kedden a boon.hu.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei faluban végzett munkálatok hirtelen rendőrségi üggyé váltak, amikor a felújítás közben csontdarabokra bukkantak. A maradványok eredete és az elhunyt személyazonossága egyelőre ismeretlen.
Házfelújítás közben találtak csontdarabokat Füzérkajatán
– közölte a hírportállal Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, hozzátéve, hogy a körülményeket jelenleg is vizsgálják.
Az eddigi információk szerint a maradványokat 2026. március 7-én találták meg. Az ügyben körözési eljárás is indult, hogy kiderítsék, ki lehetett az ismeretlen elhunyt.
A nyitókép illusztráció: police.hu
