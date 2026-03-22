Billiárddákóval verte agyon saját húgát egy férfi Ecsegen

Megbotránkoztató módon bemutatott a Tények stábjának a bíróság folyosóján a minap az a testvérgyilkos, aki egy biliárd dákóval verte agyon 40 éves húgát Ecsegen tavaly szeptemberben. A 43 éves férfi 8 éves unokahúga szeme láttára gyilkolta meg az anyját.



A férfi tette után elment a kocsmába és ott hagyta a vérbe fagyott holttestet a házban, mellette a kislánnyal, Fannival. Nem sokkal később azonban a gyerek telefonált neki, hogy siessen haza, mert anyukája nem mozdul. Végül a férfi hívta a 112-őt.



Úgy tudjuk az áldozatot, Nikolettet korábban daganatos megbetegedéssel diagnosztizálták, amiből sikeresen felépült. A saját bátyjától azonban nem tudta megvédeni magát, a szomszédok a Tényeknek azt mondták, a férfi nem először bántotta.



A testvérgyilkos ellen hamarosan vádat emelhetnek, ugyanis a nyomozást befejezte a rendőrség.