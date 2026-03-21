Egy játékbaba vonalkódjával próbált spórolni, de lebukott
A saját iskolájukba jelentettek bombariadót Budapesten
Elfogták azt a 14 éves fiatalt és társait, akik azzal hívták fel budapesti iskolájukat március 18-án, hogy bomba van az épületben- közölte a police.
Mint kiderült, az elkövetőt két iskolatársa, egy szintén 14 és egy 16 éves fiú talán csak viccelődésből arra vette rá, hogy március 18-án, reggel 8:00-kor hívja fel telefonon az intézményt, és közölje, hogy bomba van az iskolában.
Ám a tréfát komolyan vették a hatóságok, és a XIX. kerületi rendőrök még aznap elfogták a három fiatalt, de sem náluk, sem az élületben nem találtak robbantásra alkalmas eszközt.
A nyomozók a fiatalokat közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt hallgatták ki.
