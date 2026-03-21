Felborult egy csónak a Dunán – civilek is küzdöttek az egyik utas életéért
Megpróbált megszökni egy rab Veszprémben
Azt írták: a Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársai egy egészségügyi ellátás céljából a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház sürgősségi betegellátó osztályára kísértek egy fogva tartott férfit, aki megpróbált elszökni. A kórházban hirtelen futásnak eredt.
A férfit a folyosón a kórház egyik munkatársa megpróbálta feltartóztatni, őt fellökte, a büntetés-végrehajtás munkatársai viszont elfogták a menekülőt, és visszaszállították a büntetés-végrehajtási intézetbe.
A fogvatartott ezzel a tettével várhatóan további, több éves börtönbüntetésre számíthat - írták.
A közleményben kitértek arra, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai tevékenységét rendszeresen bíráló szervezetek álláspontjával szemben ez az eset is azt bizonyítja: indokolt a mozgáskorlátozó eszközök alkalmazása a fogvatartottak egészségügyi célú kiszállítása és ellátása alatt.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
