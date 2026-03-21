Megpróbált megszökni egy rab Veszprémben

Azt írták: a Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársai egy egészségügyi ellátás céljából a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház sürgősségi betegellátó osztályára kísértek egy fogva tartott férfit, aki megpróbált elszökni. A kórházban hirtelen futásnak eredt.

A férfit a folyosón a kórház egyik munkatársa megpróbálta feltartóztatni, őt fellökte, a büntetés-végrehajtás munkatársai viszont elfogták a menekülőt, és visszaszállították a büntetés-végrehajtási intézetbe.

A fogvatartott ezzel a tettével várhatóan további, több éves börtönbüntetésre számíthat - írták.

A közleményben kitértek arra, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai tevékenységét rendszeresen bíráló szervezetek álláspontjával szemben ez az eset is azt bizonyítja: indokolt a mozgáskorlátozó eszközök alkalmazása a fogvatartottak egészségügyi célú kiszállítása és ellátása alatt.

