Óriási, 23,6 kilogrammos szörnyet fogtak ki a Balatonból
Egy igazán méretes halat sikerült kifognia egy szerencsés horgásznak szombaton a Balatonból, amire szinte alig kellett várni, rövid időn belül a horogra akadt – közölte a Balatoni Hal a Facebook-oldalán.
Köztudott, hogy a horgászat egy olyan sport, ahol a várakozáson túl sok múlik a szerencsén és az időzítésen is.
Schiff Mártonnak mindhárom sikerült, ugyanis alig, hogy élesítette a botokat Balatonfenyvesen, 450 méteres távolságból jelentkezett az óriási tőponty.
A brutális ellenfelet egy 28 milliméteres, sárgabarack-joghurt ízesítésű bojlival sikerült elcsábítani, amely behúzós módszerrel került etetésre. A 450 méteres távolság miatt a fárasztás komoly fizikai kihívást és összpontosítást igényelt.
A sötét pikkelyzetű, méretes állat 23,6 kilogrammot nyomot, és pár kép után visszakerült a természetes élőhelyére.
