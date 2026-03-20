Óriási, 23,6 kilogrammos szörnyet fogtak ki a Balatonból

Egy igazán méretes halat sikerült kifognia egy szerencsés horgásznak szombaton a Balatonból, amire szinte alig kellett várni, rövid időn belül a horogra akadt – közölte a Balatoni Hal a Facebook-oldalán.

Köztudott, hogy a horgászat egy olyan sport, ahol a várakozáson túl sok múlik a szerencsén és az időzítésen is.

Schiff Mártonnak mindhárom sikerült, ugyanis alig, hogy élesítette a botokat Balatonfenyvesen, 450 méteres távolságból jelentkezett az óriási tőponty.



A brutális ellenfelet egy 28 milliméteres, sárgabarack-joghurt ízesítésű bojlival sikerült elcsábítani, amely behúzós módszerrel került etetésre. A 450 méteres távolság miatt a fárasztás komoly fizikai kihívást és összpontosítást igényelt.