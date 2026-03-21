Utolsó pillanatban mentette ki a kocsiját a lángoló garázsból Zagyvarékason
Hatalmas füsttel égett egy melléképülethez épített garázs csütörtök éjszaka a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Zagyvarékason, ahová több helyszínről is érkeztek tűzoltók – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál.
Mint kiderült, csütörtök éjszaka eddig tisztázatlan körülmények között kigyulladt egy melléképület Zagyvarékason az Egység utcában, ahol a kiérkező lánglovagoknak az utolsó pillanatban egy gázpalackot is sikerült kimenteniük, megelőzve ezzel a nagyobb tragédiát okozó robbanást.
A garázs teljes egészében, a melléképületnek pedig egy része kapott lángra, a látvány megdöbbentő volt
– idézte fel Turi László, a magyarországi Életjel Mentőcsoport vezetője.
A tűzoltóknak öt vízsugárral sikerült eloltani a tüzet, és megfékezni a lángok tovább terjedését. A tulajdonos lélekjelenlétének köszönhetően még sikeresen kimentette a kocsiját a garázsból.
A helyszínre mentők is érkeztek, és enyhe füstmérgezés gyanúja miatt a helyszínen megvizsgálták a férfit, de a további ápolását nem látták szükségesnek.