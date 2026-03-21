Utolsó pillanatban mentette ki a kocsiját a lángoló garázsból Zagyvarékason

Hatalmas füsttel égett egy melléképülethez épített garázs csütörtök éjszaka a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Zagyvarékason, ahová több helyszínről is érkeztek tűzoltók – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál.

Mint kiderült, csütörtök éjszaka eddig tisztázatlan körülmények között kigyulladt egy melléképület Zagyvarékason az Egység utcában, ahol a kiérkező lánglovagoknak az utolsó pillanatban egy gázpalackot is sikerült kimenteniük, megelőzve ezzel a nagyobb tragédiát okozó robbanást.

A garázs teljes egészében, a melléképületnek pedig egy része kapott lángra, a látvány megdöbbentő volt

– idézte fel Turi László, a magyarországi Életjel Mentőcsoport vezetője.