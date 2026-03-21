Saját traktorja ölt meg egy férfit Mőcsénynél

Felborult egy traktor és a vezetője a gép alá szorult a Tolna vármegyei Mőcsény térségében csütörtökön - közölte a Baranya vármegyei hírportál.

Mint kiderült, Mőcsény külterületén egy mezőgazdasági területen a vezető kiszállt a munkagépből, de mivel az a meredek partoldalon elindult hátrafelé és ráborult a férfira.