Saját traktorja ölt meg egy férfit Mőcsénynél
Az áldozat biztosítás nélkül hagyta a munkagépet.
2026. március 21., szombat 11:45
Felborult egy traktor és a vezetője a gép alá szorult a Tolna vármegyei Mőcsény térségében csütörtökön - közölte a Baranya vármegyei hírportál.
Mint kiderült, Mőcsény külterületén egy mezőgazdasági területen a vezető kiszállt a munkagépből, de mivel az a meredek partoldalon elindult hátrafelé és ráborult a férfira.
Fotó: police.hu
A helyszínre rövid időn belül megérkeztek a tűzoltók, valamint egy Pécsről riasztott mentőhelikopter is.
A szakemberek emelőpárnákkal szabadították ki a sofőrt, de a férfi életét már nem tudták megmenteni.
Nyitókép: Police.hu