2026. március 21. szombat, Benedek
13°C Budapest
traktor
tragédia
baleset

Saját traktorja ölt meg egy férfit Mőcsénynél

Saját traktorja ölt meg egy férfit Mőcsénynél
Az áldozat biztosítás nélkül hagyta a munkagépet.
2026. március 21., szombat 11:45
Vágólapra másolva!

Felborult egy traktor és a vezetője a gép alá szorult a Tolna vármegyei Mőcsény térségében csütörtökön - közölte a Baranya vármegyei hírportál.

Mint kiderült, Mőcsény külterületén egy mezőgazdasági területen a vezető kiszállt a munkagépből, de mivel az a meredek partoldalon elindult hátrafelé és ráborult a férfira.

Galéria: Tragédia: traktor borult a vezetőjére Mőcsénynél
Fotó: police.hu
1/4
Tragédia: traktor borult a vezetőjére Mőcsénynél

A helyszínre rövid időn belül megérkeztek a tűzoltók, valamint egy Pécsről riasztott mentőhelikopter is. 

A szakemberek emelőpárnákkal szabadították ki a sofőrt, de a férfi életét már nem tudták megmenteni. 

Nyitókép: Police.hu

 

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra